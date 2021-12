Dachstuhlbrand in Eppelheim: Bewohner retten sich ins Freie

Bei einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Eppelheim ist am Dienstagabend ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Die Bewohner retteten sich ins Freie.

Sachschaden: Rund 200.000 Euro René Priebe Die Ursache für das Feuer ist der Polizei zufolge noch unklar. Die Feuerwehr, die mit über 60 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand löschen. Die betroffene Wohnung sowie die beiden darunter liegenden Wohnungen sind wegen des Löschwassers nicht mehr bewohnbar. Dachstuhlbrand Eppelheim: Bewohner unverletzt Die Bewohner blieben unverletzt und wurden durch die Stadt Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) betreut und teilweise untergebracht. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.