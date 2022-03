Czernyring unterhalb der Montpellierbrücke gesperrt

Vor über einem Jahr ist die Heidelberger Monotpellierbrücke durch einen Brand beschädigt worden. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten muss der Czernyring unterhalb der Brücke ab Donnerstag für den Verkehr gesperrt werden. Im Oktober vergangenen Jahres waren auf dem ehemaligen Postgelände am Czernyring mehrere Holzcontainer, Autos und Müll in Brand geraten. Die Brandursache ist bis heute unklar. Durch das Feuer wurden laut Stadt Pfeiler und weitere wichtige Brückenteile beschädigt. Diese Beschädigungen werden derzeit behoben: Laut Stadt muss zum Beispiel der verrußte Beton gereinigt und instandgesetzt werden. Außerdem würden neue Erdungsleitungen und Messvorrichtungen installiert. Jetzt sind die Flächen unterhalb der Montpellierbrücke an der Reihe. Deshalb wird der Czernyring in diesem Bereich bis zum 10. Dezember gesperrt. Der Verkehr wird über die Hebelstraßenbrücke und die Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Europaplatz umgeleitet. Die Brücke selbst ist von der Sperrung nicht betroffen.