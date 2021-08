Bei der Parade zum Christopher Street Day sind am Samstagnachmittag etwa 2000 Menschen durch Mannheim und Ludwigshafen gezogen. Erstmals ist die Schwulen- und Lesbenparade als Fahrraddemo unter Coronaschutz-Bedingungen veranstaltet worden. Vorwiegend junge Menschen in schrill buntem Outfit sind in der Parade dabei gewesen. Die Demonstration für sexuelle Freiheit und gegen Homophobie und Hass sorgte für viel Aufmerksamkeit. Die Teilnehmer waren mit lautstarker Musik und geschmückten Fahrrädern, E-Scootern oder zu Fuß trotz großer Hitze über zwei Stunden lang unterwegs. Das Motto des CSD 2021 lautet "Na K.L.A.R." Die vier Anfangsbuchstaben für Kultur, Lebenslust, Akzeptanz und Respekt gerade auch in Pandemiezeiten.