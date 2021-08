Ein ökumenischer Gottesdienst macht am 14. August den Auftakt des Christopher Street-Day in Mannheim. Er ist in der alt-katholischen Schlosskirche geplant. Das Thema „na klar: spiritual start!“. Dabei werden neue und alte "Klarheiten" thematisiert, teilte die Evangelische Kirche Mannheim mit. Mit dem Gottesdient werde „ein Zeichen gegen Hass und Homophobie“ gesetzt. Und es werde neue Klarheit von Respekt und Toleranz aufgezeigt, heißt es. Die klare und bunte Vielfalt der Regenbogenbewegung sei außerhalb des CSD nicht in allen Bereichen von Kirche und Gesellschaft selbstverständlich, schrieb das Organisatoren-Team. Das habe sich diesen Sommer rund um die Fußball-EM und die ungarische Gesetzgebung gezeigt.