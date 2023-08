CSD in Mannheim: Tausende in den Quadraten erwartet

"Lauter und stolzer - Queer sein ist kein Verbrechen". Unter diesem Motto wollen am Samstag Tausende in Mannheim auf die Straße gehen. Dafür werden auch Straßen gesperrt.

Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr beim Christopher Street Day (CSD) in Mannheim mit rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das wäre ein neuer Rekord, heißt es. Beim CSD geht es auch in Mannheim um Vielfalt, Akzeptanz und Respekt. Was sich im Motto 2023 widerspiegelt: "Lauter und stolzer - Queer sein ist kein Verbrechen".

"Es fahren mehrere Lkw. Das ist ein kunterbunter Haufen, der an diesem Tag mitfeiert."

Route durch Mannheimer Innenstadt

Die Demo startet nach Angaben der Veranstalter und der Stadt Mannheim um 12 Uhr mit einer Auftaktkundgebung in der Augustaanlage auf Höhe des Wasserturms. Die Route führt dann anschließend durch die Mannheimer Innenstadt. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist sie leicht abgeändert worden. Es geht über den Friedrichsplatz, den Friedrichsring und die Planken zum Paradeplatz, auf dem dann eine Zwischenkundgebung stattfinden soll.

Im Anschluss daran führt die Route weiter über den Paradeplatz, die Breite Straße, den Friedrichsring, die Kurpfalzbrücke und Brückenstraße in Richtung des Alter Meßplatzes. Dort gibt es zum Abschluss eine weitere Kundgebung.

"Monnem Pride" auf dem Alten Meßplatz

Die Kundgebung nach der Demo durch die Stadt soll nach Angaben der Veranstalter ab 15 Uhr starten. Und zwar in der Neckarstadt auf dem Alten Meßplatz. An Ständen von Vereinen, Organisationen und Initiativen gibt es Informationen zu queeren Angeboten in Mannheim und der Region. Die Veranstalter verstehen die Parade als politische Kundgebung, bei der Schwule, Lesben und alle anderen Beteiligten mit der Bevölkerung ins Gespräch kommen wollen.

Gesperrte Straßen in der Mannheimer Innenstadt

Während des Umzugs sind einzelne Straßen in der Innenstadt gesperrt, Busse und Bahnen werden umgeleitet. Deshalb muss nach Angaben der Stadt auch damit gerechnet werden, dass rund um die Demo-Route der Verkehr über Stunden beeinträchtigt wird.

Straßen, die direkt an die Route angrenzen, werden zwischen 12 und 15 Uhr teilweise voll gesperrt. Die Augustaanlage wird in Fahrtrichtung Innenstadt zwischen Otto-Beck-Straße und Friedrichsplatz in der Zeit von 8:30 Uhr bis etwa 13 Uhr für den Aufbau und den Start voll gesperrt. Wer in Richtung Innenstadt unterwegs ist, sollte nach Angaben der Stadt Mannheim den Bereich über die B37 während dieser Zeit weiträumig umfahren. Die Polizei wird die gesperrten Bereiche nach und nach wieder für den Verkehr freigeben.