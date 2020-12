In Mannheim und Pforzheim gilt aktuell eine nächtliche Ausgangssperre. Die Kontrollen der Polizei am Wochenende zeigten: Die meisten hielten sich an die Regeln - mit einigen Ausnahmen.

Die Mannheimer Polizei hat nach der zweiten Nacht mit geltenden Ausgangsbeschränkungen eine vergleichsweise gemischte Bilanz gezogen. Während zwischen Freitag und Samstag nur 55 Verstöße erfasst wurden, zeigte sich in der Nacht auf Sonntag ein anderes Bild. Obwohl insgesamt weniger Personen kontrolliert wurden, waren diesmal 189 Menschen ohne triftigen Grund unterwegs.

Vor allem Auswärtige unter Kontrollierten

Die meisten Kontrollierten seien laut Polizei jedoch keine Mannheimer gewesen, sondern Auswärtige, die nichts von den Beschränkungen gewusst hätten. Sie seien nach Mannheim gekommen, "um auszugehen", so die Polizei. Die große Mehrheit habe sich einsichtig gezeigt, weshalb es bei aufklärenden Gesprächen blieb. Gegen fünf Personen wurden allerdings Bußgeldverfahren eingeleitet. Sie wollten laut Polizei die Beschränkungen nicht einhalten. Darüber hinaus stellten die Beamten zehn Verstöße gegen die Corona-Verordnung fest, die ebenfalls angezeigt wurden.

Noch am Vortag hatte der Mannheimer Polizeipräsident Andreas Stenger der Bevölkerung "ein großes Lob" ausgesprochen und eine positive Bilanz gezogen.

Mannheimer OB Kurz findet harten Lockdown sinnvoll

Die nächtliche Ausgangssperre in Mannheim hält bis zum 14. Dezember an. Peter Kurz (SPD), Oberbürgermeister in Mannheim und Präsident des Städtetags Baden-Württemberg, hält einen harten Lockdown jedoch auch in den Weihnachtsferien für sinnvoll. Dieser würde dann auch den Einzelhandel und Teile der Wirtschaft betreffen. So ein Lockdown könne aber nur überregional von Bund und Ländern und nicht von einzelnen Kommunen beschlossen werden, so Kurz am Sonntag im SWR.

Erste nächtliche Ausgangssperre auch in Pforzheim

Auch in Pforzheim haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag Polizisten die erstmals in Pforzheim geltenden Ausgangsbeschränkungen kontrolliert. Ab 21 Uhr waren die Beamten im gesamten Stadtgebiet im Einsatz. Die Regeln wurden schwerpunktmäßig von den Polizisten der Polizeireviere des Enzkreises und der Stadt Pforzheim durchgeführt und endeten gegen 5 Uhr am frühen Sonntagmorgen. Insgesamt konnten so rund 120 Fahrzeuge und 80 Fußgänger kontrolliert und 42 Verstöße festgestellt werden. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit dem Kontrollergebnis zufrieden. Die Mehrheit halte sich an die Vorgaben der Stadtverwaltung, hieß es. Unter den Kontrollierten waren vor allem Arbeitnehmer auf dem Weg von und zur Arbeitsstelle.