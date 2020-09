Das Corona-Testzentrum des Rhein-Neckar-Kreises ist ab Donnerstag in Reilingen. Das Zentrum in Schwetzingen wird abgebaut. Das neue Testzentrum ist auf dem Gelände eines früheren Discounters in der Wilhelmstraße. Dort können sich ab Donnerstag täglich bis zu 100 Personen auf Covid-19 testen lassen. Der Standort in Schwetzingen sei nur eine Übergangslösung gewesen, so ein Sprecher des Gesundheitsamtes Rhein-Neckar. In Reilingen sei man nun durch massive Gebäude und ein teils überdachtes Gelände auch für die Witterung in Herbst und Winter bereit. Es bleibt bei der Drive-In-Lösung: Personen, die sich testen lassen wollen, bekommen einen Termin, fahren mit dem Auto vor und bleiben für den Abstrich darin sitzen.