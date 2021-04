Am Wochenende haben Polizeibeamte fünf Corona-Partys in der Rhein-Neckar-Region aufgelöst. Im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt hatten 15 junge Leute in einer Wohnung lautstark gefeiert. Weitere 26 feiernde Personen, darunter 15 Kinder, entdeckten Beamte in einer Wohnung im Stadtteil Jungbusch. In Heidelberg wurden in zwei Wohnungen Corona-Partys beendet. In einer Wanderhütte im Waldgebiet von Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) feierte Freitagabend eine größere Anzahl von Jugendlichen eine laute Party. Als die Polizei kam, flüchtete ein Großteil der Jugendlichen in den Wald. Einige wurden erwischt und angezeigt.