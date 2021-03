per Mail teilen

In Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis gilt ab Montag die angepasste Corona-Verordnung des Landes. Das heisst in mehreren Bereichen dürfen wieder Kunden und Besucher kommen. Heidelberg und der Rhein-Neckar-Kreis liegen nach deren Angaben unter einer 7-Tage-Inzidenz von 50. Deshalb darf der Einzelhandel wieder geöffnet werden. Allerdings unter Einhaltung einer Quadratmeterbegrenzung pro Kunde und den Abstands- und Hygieneregeln. Darüber hinaus können auch Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten wieder öffnen. Auch ein kontaktfreier Sport ist in kleinen Gruppen im Außenbereich wieder möglich, heisst es vom Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis. Weiterhin müssen aber die Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden.