Die Corona-Zahlen in Mannheim sind weiter gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt inzwischen wieder bei über 100. Das könnte schon bald Folgen haben, denn: Steigt in einem Stadt- oder Landkreis die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen auf über 100, treten automatisch die bekannten strengeren Beschränkungen in Kraft. Dann dürfte sich ein Haushalt wieder nur mit einer zusätzlichen Person treffen; Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten müssten wieder schließen, der Einzelhandel darf kein Click & Meet anbieten, körpernahe Dienstleistungen nicht medizinischer Art könnten nicht mehr angeboten werden. Sollte der Inzidenz-Wert von 100 in Mannheim auch heute und morgen überschritten werden, dann würden die laut Rechtsordnung vorgesehenen Einschränkungen ab Dienstag gelten.