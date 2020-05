per Mail teilen

In Mannheim ist eine Anti-Corona-Mahnwache auf dem Marktplatz in der Innenstadt mit rund 300 Teilnehmern friedlich verlaufen. Unter dem Applaus zahlreicher Schaulustiger waren immer wieder Protestrufe wie "Wir sind das Volk" zu hören, zeitweise schien die Stimmung angespannt. Wie in zahlreichen anderen deutschen Städten richtete sich die Mahnwache gegen die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Etwa 50 Anhänger des linken Spektrums, der Antifa, hatten sich zeitgleich vor der Mannheimer Abendakademie zur Gegendemonstration versammelt. Ein großes Polizeiaufgebot konnte ein Aufeinandertreffen beider Gruppierungen verhindern. Abstandsregeln und Hygienevorschriften wurden laut Polizei weitgehend berücksichtigt. Der Straßenbahnverkehr musste auf der Breite Straße zeitweise unterbrochen werden.