Bundesweit haben Behörden laut Handelsblatt mindestens 642 Verfahren wegen Abrechnungsbetrugs bei Corona-Testzentren eingeleitet. Allein in fünf Verfahren in Mannheim, Offenburg, Freiburg und Bochum betrage der mutmaßliche Schaden durch Kriminelle fast 50 Millionen Euro. In Baden-Württemberg ist die Fallzahl laut Landeskriminalamt dreistellig.