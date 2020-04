Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in der Region steigt leicht an. In Mannheim wurden am Montag keine neuen Fälle gemeldet. In der Stadt haben sich nachweislich 388 Menschen mit dem Virus infiziert, fünf sind gestorben. Etwa 200 Patienten sind bereits wieder gesund. In Heidelberg gab es im Vergleich zum Vortag zwei neue Fälle, im Rhein-Neckar-Kreis waren es acht. Damit haben sich in Stadt und Kreis über 1.000 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, über die Hälfte davon ist wieder gesund. 25 Menschen sind in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis an den Folgen der Krankheit gestorben. Der Neckar-Odenwald-Kreis meldet sechs Neu-Infizierte. Dort steigt die Zahl auf 204. Im Kreis Bergstraße gibt es einen neuen nachgewiesenen Fall und damit insgesamt 267 bestätigte Corona-Infektionen.