Die Zahl der Corona-Infektionen in der Region steigt weiter an. Den stärksten Anstieg innerhalb von 24 Stunden gab es in Mannheim: Von dort meldet das Gesundheitsamt 16 bestätigte Neuinfektionen. Damit stieg die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Stadtgebiet auf 113. In Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis kamen innerhalb eines Tages 13 bestätigte Covid-Erkrankungen hinzu; die Zahl der aktiven Infektionen stieg damit auf 136. Im gleichen Zeitraum wurden auch aus anderen Teilen der Kurpfalz Covid19-Fälle gemeldet: Nach Angaben der zuständigen Landratsämter gab es im Neckar-Odenwald-Kreis vier bestätigte Neuinfektionen, im Kreis Bergstraße zwei und in Frankenthal, Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis jeweils eine.