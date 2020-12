In Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis ist die Zahl der nachgewiesenen Covid19-Infektionen innerhalb von 24 Stunden um elf Fälle angestiegen. Damit sind im Kreisgebiet derzeit 138 aktive Infektionen bekannt. In Mannheim stieg die Zahl der nachgewiesenen Corona-Erkrankungen im gleichen Zeitraum um neun Fälle an. Damit erhöht sich die Zahl der aktiven Infektionen auf 104. Nach Angaben der zuständigen Landratsämter gab es im Kreis Bergstraße zwei neue Fälle, in Ludwigshafen vier, in Frankenthal und im Rhein-Pfalz-Kreis jeweils einen. Aus dem Neckar-Odenwald-Kreis wurden hingegen keine Neuinfektionen gemeldet.