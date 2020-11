Die Corona-Infektionszahlen sind überall hoch - aber an manchen Orten sind sie noch höher als an anderen. In Mannheim ist der Wert sehr hoch, im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg hat er sich stabilisiert. Aber warum eigentlich? Der aktuelle Stand mit einem Erklärungsversuch.

Mannheim mit höchster Sieben-Tage-Inzidenz

Die Stadt Mannheim hatte schon verhältnismäßig früh hohe Infektionszahlen und damit auch eine hohe Sieben-Tage-Inzidenz. Inzwischen liegt sie bei fast 247 Infektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage. Das ist aktuell der höchste Wert in ganz Baden-Württemberg. Insgesamt gibt es damit 4473 bestätigte Corona-Fälle in Mannheim (Stand 23.11.2020). Allein am Montag bestätigte das Gesundheitsamt der Stadt sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Wöchentlich 6.000 Corona-Tests in Mannheim

Nach Angaben eines Sprechers der Stadt wird versucht, dem Infektionsgeschehen durch konsequentes Testen Herr zu werden. Allein in der letzten Woche seien rund 6.000 Mannheimerinnen und Mannheimer getestet worden. Rund 60 Prozent der Infektionen können noch nachverfolgt werden.

Wo stecken sich die Menschen an?

Das Gesundheitsamt und die Stadt suchen nach sogenannten Clustern, also einer Anhäufung von Fällen in bestimmten Gruppen. Diese Gruppen sind: Familien, Betriebe, Heime - dort stecken sich die Leute an. Wie ein Sprecher der Stadt mitteilt, gibt es einige Fälle in Pflegeeinrichtungen, die den Inzidenzwert in die Höhe schnellen ließen. Ein großes Problem seien aber Ansteckungen im privaten Umfeld, wie bei Familienmitgliedern oder Freunden.

Gibt es Besonderheiten, die die Corona-Zahl in Mannheim so hoch sein lassen? Nein, sagt dazu ein Sprecher der Stadt. Es gibt demnach nicht das eine Problem, nicht die eine Party mit zu vielen Gästen oder das eine Pflegeheim. Offenbar infizieren sich die Menschen einfach in ihrem Umfeld. Ein Sprecher der Stadt betonte dazu auch, dass sehr viel getestet wird, jede Kontaktperson ersten Grades werde konsequent untersucht. Damit allein ließe sich die hohe Infektionszahl aber nicht erklären.

Weitere Einschränkungen plant die Stadt Mannheim vorerst nicht. Da müsse man auf die Verordnung von Bund und Ländern warten, so ein Sprecher.

Gesundheitsamt in Mannheim mit Verstärkung

All diese Kontakte nachzuverfolgen, ist für das Mannheimer Gesundheitsamt eine Mammutaufgabe. Nach Angaben der Stadt waren vor Beginn der Pandemie 17 Vollzeitstellen für den Infektionsschutz vorgesehen. Inzwischen gibt es allein im Gesundheitsamt 135 Vollzeit- und eine Halbestelle für die Kontaktnachverfolgung, dazu kommen Mitarbeitende aus anderen Abteilungen der Stadtverwaltung, externe Mitarbeitende sowie Soldatinnen und Soldaten. Seit Ende Oktober sind 30 Soldaten in Vollzeit and sieben Tagen in der Woche eingesetzt. Außerdem plant das Gesundheitsamt, noch mehr Stellen zu schaffen.

Konstanter Inzidenzwert in Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg

Im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg sieht die Lage anders aus. Silke Hartmann, Sprecherin des Gesundheitsamtes Rhein-Neckar, das auch für Heidelberg zuständig ist, sagte dem SWR:

"Wir sind stolz auf unsere Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsamt!" Silke Hartmann, Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises

Der Grund: Nach einer "schwierigen Phase" habe man es geschafft, die Lage wieder unter Kontrolle zu kriegen. Es wurde Personal aufgestockt und auch von der Bundeswehr kam Hilfe: 20 Soldatinnen und Soldaten arbeiten nun im Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Außerdem sei ein Schichtsystem eingeführt worden, sodass Kontaktpersonen auch schon früh morgens und spät abends angerufen werden könnten, so die Sprecherin. All das führt demnach dazu, dass nahezu 100 Prozent der Corona-Fälle nachverfolgt werden können.

Inzidenzzahlen in Rhein-Neckar und Heidelberg leicht gesunken

Auch die Inzidenzwerte seien leicht gesunken, so Hartmann. Im Rhein-Neckar-Kreis liegt der Wert bei 166, in Heidelberg bei 119 (Stand: 24.11.2020). Und wo stecken sich die Menschen mit Corona an? Nach Angaben des Kreises verbreitet sich das Virus in Pflegeeinrichtungen wie Seniorenheimen schnell. Gibt es dort einen Fall, werden standardmäßig alle Bewohnerinnen und Bewohner getestet - so wird jede Infektion gefunden.

Sieben Mannheimer Heimbewohner nach Corona-Ausbruch gestorben

Auch in Schulen und Kliniken stecken sich Menschen an

Neben dem privaten Umfeld stecken sich nach Angaben des Rhein-Neckar-Kreises auch viele Menschen in Schulen, Kitas und Kindergärten an. Sowohl Kinder, als auch Betreuerinnen und Betreuer seien betroffen. Eine weitere Ansteckungsmöglichkeit ist das Krankenhaus. Auch dort hätten sich schon Menschen angesteckt, auch wenn alles getan werde, das zu verhindern, so die Sprecherin.