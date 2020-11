In Ludwigshafen ist die Zahl der gemeldeten Covid-19-Fälle im Schnitt der vergangenen sieben Tage pro 100.00 Einwohner auf zwölf gesunken. Das teilt das Gesundheitsamt mit. Noch Ende vergangenen Woche lagen die Zahlen doppelt so hoch. In Mannheim sind am Dienstag 14 Fälle hinzugekommen. Es handelt sich um Reiserückkehrer, schreibt das Gesundheitsamt oder um deren Kontaktpersonen. Im Stadtgebiet Heidelberg ist am Dienstag ein Fall neu im Rhein-Neckar-Kreis sind es elf. Der Neckar-Odenwald Kreis verzeichnet drei neue Fälle. Für den Kreis Bergstraße kamen aktuell neun hinzu. Es ergibt sich dort damit innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage ein Schnitt von 14,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.