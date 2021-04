Im Wasser- und Schifffahrtsamt Neckar haben sich in den Außenstellen Neckarsteinach (Kreis Bergstraße) und Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) in den vergangenen zwei Wochen 23 Mitarbeiter mit Corona infiziert. Das hat der Amtsleiter dem SWR am Dienstag bestätigt. Die ersten drei Positiv-Fälle habe es dort eine Woche vor Ostern gegeben, daraufhin sei die komplette Belegschaft getestet worden. 17 der 23 Corona-Kranken seien vergleichsweise schwer an Covid19 erkrankt gewesen, ein Mitarbeiter sei zeitweise im Krankenhaus behandelt worden, so der Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes Neckar. Der Rest habe mildere Krankheitsverläufe gehabt. Seit Ende März habe das Amt das Hygiene- und Test-Konzept verschärft und erweitert. Der krankheitsbedingte Ausfall des Personals sei kompensierbar gewesen: Insgesamt arbeiten in den beiden Schifffahrtsamts-Außenstellen 130 Personen. Wer sich dort wie zuerst mit dem Virus angesteckt hat, sei nicht zu ermitteln. Viele Mitarbeiter in Neckarsteinach und Eberbach wohnten aber im Landkreis Heilbronn – ein Landkreis mit einem aktuellen Inzidenzwert von über 200. Die meisten der erkrankten Mitarbeiter seien mittlerweile wieder genesen und einige könnten nun wieder arbeiten, so der Amtsleiter.