per Mail teilen

Wegen des Coronavirus werden immer mehr Veranstaltungen in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region abgesagt. In Ludwigshafen haben viele städtische Einrichtungen dichtgemacht. Auch Schulen schließen und Kliniken stellen den Betrieb um. Ein Überblick.

In Mannheim ist nicht nur der diesjährige Maimarkt vom 25. April bis 5. Mai mit rund 350.000 erwarteteten Besuchern abgesagt worden. Die Stadt Mannheim hat auch den für dieses Wochenende geplanten dreitägigen Mittelaltermarkt im Herzogenriedpark mit geschätzt 15.000 Besucherinnen und Besuchern abgeblasen.

Ludwigshafen schließt viele städtische Einrichtungen

Auch die Stadtverwaltung Ludwigshafen hat zum Rotstift wegen des Coronavirus gegriffen: Alle städtischen Sportanlagen, Bäder, Bibliotheken und kulturelle Einrichtungen wie Museen und Theater sind zu. Außerdem sollen bis auf Weiteres auch keine Trauerfeiern mehr stattfinden. In den Volkshochschulen gibt es keine Kurse. Auch einige Dienstleistungen der Verwaltung werden ab Donnerstag eingeschränkt sein. Viele Mitarbeiter sollen von zu Hause aus arbeiten.

Das Ganze sei als Vorsichtsmaßnahme einzustufen, um die Verbreitung des Virus zu verhindern, so Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Wie lange diese Maßnahmen anhalten werden, sei nicht abzusehen, da der Krisenstab von Tag zu Tag je nach Lage entscheiden werde.

Dauer 0:21 min Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer

Mathaisemarkt gestoppt

Zuvor war in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) das zweite Wochenende des Mathaisemarkts abgesagt worden. Das Volkfest hatte bereits begonnen. Hintergrund sind die Empfehlungen des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums. Jetzt wird der Mathaisemarkt abgebaut.

Bundesgesundheitsminister Spahn rät, Großveranstaltungen abzusagen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Sonntag eine Empfehlung ausgesprochen, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern abzusagen. Das Robert-Koch-Institut hatte aktuelle Richtlinien zur Risikoeinschätzung bei Großveranstaltungen erlassen. Darin heißt es auch: "Auf Messen, Kongressen oder größeren Veranstaltungen ist die Möglichkeit der Rückverfolgbarkeit von Kontaktpersonen extrem schwierig, bei über 1.000 Teilnehmenden nahezu ausgeschlossen. Es kann unter ungünstigen Bedingungen zu einer Übertragung auf viele Personen kommen."

SAP-Arena sagt Konzerte ab

Auch die SAP-Arena Mannheim hat bereits Absagen verkündet - zum Beispiel das Live-Hörspiel "Die drei Fragezeichen" am 17. März und das James-Blunt-Konzert am 16.März; Karten behielten allerdings ihre Gültigkeit, es würden Ersatztermine gesucht. Ladenburg, Hockenheim und Heidelberg haben ihre Sommertags-Umzüge gestrichen, die Schwetzinger Ausbildungsbörse am 20.März findet ebenfalls nicht statt. Außerdem hat die Evangelische Kirche in Mannheim ihre Stadtsynode verschoben - damit wolle man dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Wörth schließt alle Hallen

Die Stadt Wörth hat bis auf Weiteres alle acht städtischen Hallen und Veranstaltungsräume geschlossen. Bürgermeister Dennis Nitsche schätzt, dass so bis Ende März mindestens 20 Veranstaltungen ausfallen werden. Dazu zählten neben Theater- oder Konzertaufführungen auch beispielsweise Hochzeiten, die in von der Stadt gemieteten Räumen geplant seien. Sportveranstaltungen in Hallen dürften vorerst nur ohne Publikum stattfinden. Training und Schulsport dagegen könnten uneingeschränkt durchgeführt werden. Auch Kurse mit maximal 25 Teilnehmer seien kein Problem. Dabei würden Anwesenheitslisten geführt, um im Krankheitsfall nachvollziehen zu können, wer mit wem Kontakt hatte.

Auch die Stadt Neustadt macht ab Donnerstag den Saalbau, die Veranstaltungshalle der Stadt, bis auf Weiteres aus Sicherheitsgründen dicht.

BASF sagt Erlebnis-Samstag ab

Auch die BASF reagiert und hat den Erlebnis-Samstag am 14. März 2020 und der in diesem Rahmen geplante Auftakt der Veranstaltungsreihe "Auf einen Espresso mit…" abgesagt. Auch verschiedene veranstaltungen im BASF-Gesellschaftshaus wurden gestrichen.

Schulbetrieb in Edingen ausgesetzt

In Edingen (Rhein-Neckar-Kreis) bleibt die Pestalozzi-Grundschule vorerst geschlossen. Dort wurden laut Gemeinde zwei Schüler positiv auf das Virus getestet. Alle Infizierten waren im Skiurlaub in Südtirol.

SAP sagt Veranstaltungen ab

Der Softwarekonzern SAP sagt alle Veranstaltungen im März ab. Der Walldorfer Dax-Konzern bezeichnete diese Entscheidung als Vorsichtsmaßnahme. Weiterhin teilte das Unternehmen mit, mit Blick auf die "Gesundheit und das Wohlbefinden" von Kunden und Mitarbeitern auch auf die Teilnahme an Branchenveranstaltungen zu verzichten.

Erster Corona-Fall bei BASF

Ein Mitarbeiter der BASF in Ludwigshafen hat sich nach Angaben des Unternehmens mit dem Corona-Virus infiziert. Sämtliche unmittelbare Kollegen des Mannes, der aus Neustadt stammt, würden in den kommenden vierzehn Tagen zu Hause in Quarantäne bleiben.

Klinikum Ludwigshafen schränkt Besucherverkehr ein

Inzwischen hat das Klinikum Ludwigshafen zur Vorbeugung der Verbreitung von Corona-Viren seinen Besucherverkehr eingeschränkt. Jeder Patient soll möglichst allein zur Untersuchung kommen. Auf den Stationen soll jeder Patient pro Tag nur noch einen Besucher empfangen.

Auch das Hetzelstift in Neustadt ist betroffen: Nachdem ein Mitarbeiter des Krankenhauses an dem Virus erkrankt ist und etwa 30 Kollegen in Quarantäne kamen, wurde der Krankenhausdbetrieb für 24 Stunden auf Notversorgung heruntergefahren.