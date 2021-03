Die Stadt Mannheim verhängt ab Freitag erneut eine nächtliche Ausgangssperre. Ab Mittwoch gibt es eine neue Allgemeinverfügung mit Corona-Regeln von der Stadt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ab Null Uhr, tritt die Ausgangssperre wieder in Kraft.

Mannheim meldet höchsten Inzidenzwert der Region

Erneut greift die Stadt Mannheim zur Ausgangssperre, eine Allgemeinverfügung dazu soll im Laufe des Mittwochs erlassen werden, heißt es: Zwischen 21 und 5 Uhr darf dann in Mannheim ab Freitag, 0 Uhr, nur unterwegs sein, wer einen triftigen Grund dafür hat - beispielsweise, wer zur Arbeit muss. Die Ausgangssperre soll zunächst bis zum 11. April gelten. Angesichts der steigenden Inzidenz habe man mit der Maßnahme nicht weiter warten können, so die Stadt.

Aktuell liegt die Inzidenzzahl in Mannheim bei 155,8. Der Wert steigt seit Tagen kontinuierlich an. Die Stadt Mannheim weist außerdem darauf hin, dass als weitere Maßnahmen eine Maskenpflicht an Grundschulen und für Kita-Beschäftigte eingeführt wurde. Die Kindertagesstätten sind nur noch zur Notbetreuung geöffnet. Gleichzeitig ist geplant, dass die Schnelltests an Schulen und Kitas ausgeweitet werden.

Ausweitung der Lockdowns

Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner sollen die Landkreise weitergehende Schritte umsetzen, das haben Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs bereits in der Nacht zum Dienstag ausgehandelt. In einem weiteren Treffen zwischen Bund und Ländern soll am Mittwoch allerdings erneut sondiert werden. Dabei dürfte es auch noch einmal konkret darum gehen, wie die Regelungen vor Ostern konkret aussehen werden.

Rhein-Neckar-Kreis kündigt neuen Lockdown an

Der Rhein-Neckar-Kreis hatte deshalb eine Verschärfung der Corona-Regeln angekündigt: Der Corona-Inzidenzwert lag drei Tage über 100. Die neuen Regeln gelten ab Mittwoch, 0 Uhr. Treffen darf es dann nur aus einem Haushalt mit einer weiteren Person geben. Termin-Einkäufe gibt dann nicht mehr, Museen, Galerien und Zoos werden geschlossen ebenso wie Sportanlagen.

Körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo- und Piercingstudios sowie kosmetische Fußpflegeeinrichtungen und ähnliche Einrichtungen müssen schließen. Nur medizinisch notwendige Behandlungen bleiben erlaubt. Friseurbetriebe dürfen ebenfalls geöffnet bleiben.

Neckar-Odenwald-Kreis nimmt Lockerungen zurück

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Sieben-Tage-Inzidenz zum dritten Mal hintereinander wieder über 50. Deshalb werden die Lockerungen für den Handel dort ebenfalls ab Mittwoch zurückgenommen. Einkaufen zu einem vereinbarten Termin bleibt laut Kreisverwaltung aber möglich. Bestellte Artikel kann man ebenfalls weiterhin abholen.

Wie der Kreis weiter mitteilte, ist auch der Besuch von Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten nur nach vorheriger Terminbuchung möglich. Sportanlagen dürfen für den kontaktarmen Individualsport nur noch mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten genutzt werden - zuvor waren zehn Personen erlaubt.