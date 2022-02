Wieder Kundgebungen für und gegen Corona-Maßnahmen

In Mannheim, Heidelberg und an mehreren Orten im Rhein-Neckar- und im Neckar-Odenwald-Kreis haben am Montagabend laut Polizei rund 3.800 Menschen an Demonstrationen gegen die politischen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie teilgenommen. Den Angaben zufolge versammelten sich auch etwa einige hundert Gegendemonstranten. Laut Polizei blieb es fast überall friedlich. Lediglich in der Heidelberger Altstadt griff ein Teilnehmer Polizeibeamte an. Er wurde festgenommen. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist in Mannheim um knapp vier Prozent gestiegen, im Neckar-Odenwald-Kreis um mehr als fünf Prozent. In Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis ging sie leicht zurück.