IHK Rhein-Neckar begrüßt Aufhebung der 3G-Regel

Die Aufhebung der 3G-Corona-Regel im Einzelhandel in Baden-Württemberg nennt die IHK Rhein-Neckar einen "überfälligen Schritt". IHK-Rhein-Neckar-Präsident Manfred Schnabel teilte am Dienstag mit, die neue Corona-Verordnung des Landes beende für den Einzelhandel eine Diskriminierung. Der Gesetzgeber habe zu keiner Zeit begründen können, "warum bei täglich bundesweit 40 Millionen Kundenkontakten im Lebensmittelbereich keine Zugangsbeschränkungen erforderlich sind, während die zehn Millionen Kundenkontakte im restlichen Einzelhandel problematisch sein sollen." Die Aufhebung der 3G-Regel hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstagmittag nach der Kabinettssitzung angekündigt. Das werde in der neuen Corona-Verordnung geregelt, die am Mittwoch in Kraft tritt.