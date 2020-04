Die Stadt Mannheim verzeichnet den vierten Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus - am Montag starb laut Stadtverwaltung eine über 80-jährige Frau. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle liegt in Mannheim bei 342. Das sind 16 Fälle mehr als am Vortag. Ebenfalls 16 Neu-Infektionen meldet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises für Heidelberg und das Kreisgebiet, dort werden insgesamt 985 Corona-Fälle gezählt. Fast die Hälfte dieser Menschen ist inzwischen wieder gesund. Der Neckar-Odenwald-Kreis meldet aktuell 158 bestätigte Infektionen und sechs Todesfälle; auch hier steigt die Zahl der Genesungen. Im Kreis Bergstraße verzeichnen die zuständigen Behörden 241 Infektionen - neun mehr als am Vortag.