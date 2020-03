Flüchtlinge in Heidelberg sollen auf Corona getestet werden

Im landesweiten Ankunftszentrum in Heidelberg sollen ab sofort alle Flüchtlinge auf das Corona-Virus getestet werden. So will Innnenminister Thomas Strobl (CDU) die Ansteckungsgefahr verringern. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) ist davon nicht begeistert.