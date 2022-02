Mann soll mit Coronatests betrogen haben

Ein 45 Jahre alter Mann hat in Mannheim laut Polizei mit Corona-Tests betrogen. Er soll eine Antigen-Schnelltest-Stelle in einer Apotheke betrieben haben. Damit soll der Man seit Monaten mehr Tests über die kassenärztliche Vereinigung abgerechnet haben als gemacht worden waren. An dem Betrug soll ein 36-Jähriger aus Rottenburg (Kreis Tübingen) beteiligt gewesen sein. Dieser Mann sei der Polizei wegen Betrugsdelikten bereits bekannt, teilten Staatsanwaltschaft Tübingen und Kriminalpolizeidirektion Esslingen am Freitag mit. Die beiden Verdächtigen sind auf freiem Fuß, gegen sie wird ermittelt. Am Donnerstag hatten Einsatzkräfte die Wohnungen der Beschuldigten und die Apotheke durchsucht. Die beschlagnahmten Beweismittel werden jetzt ausgewertet, hieß es.