Der DRK-Kreisverband Buchen hat die für den 23. und 24. Dezember geplanten Corona-Schnelltests abgesagt. Hintergrund ist die hohe Zahl der Infektionen im Landkreis. Anderswo wird dagegen getestet.

Eigentlich wollte der DRK-Kreisverband einen Tag vor Heiligabend mit den kostenlosen Tests beginnen. Daraus wird nun aber nichts.

Die Kreisverwaltung habe große Sorge, dass sich Menschen nach der Testung allzu sicher fühlten und gefährdete Angehörige ansteckten, die sie ohne Test gar nicht erst besucht hätten, heißt es beim DRK. Statt der Schnelltest-Aktion will das DRK nun seine ehrenamtlichen Helfer bitten, Alten- und Pflegeheime im Kreis zu unterstützen, die durch Corona an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit geraten seien."Die Entscheidung ist uns wirklich sehr schwer gefallen. Wir möchten aber uns und die Bevölkerung schützen."

"Die Entscheidung ist uns wirklich sehr schwer gefallen. Wir möchten aber uns und die Bevölkerung schützen." Steffen Horvarth, Geschäftsführer des DRK Kreisverbandes Buchen

DRK-Geschäftsführer Steffen Horvath sagte, die hohe Zahl der Anmeldungen habe gezeigt, dass viele den Schnelltest nur deshalb wahrnehmen wollten, damit sie sich an Weihnachten mit Freunden treffen könnten. Genau davor habe man aber im Vorfeld gewarnt. Daher könne man die Entscheidung der Kreisverwaltung gut nachvollziehen.

"Wir begrüßen die Absage durch das DRK, wir hatten schon sehr früh Bedenken wegen des Datums unmittelbar vor Weihnachten." Landrat Achim Brötel, Neckar-Odenwald-Kreis

Schnelltests in Dallau werden durchgeführt - Termine alle vergeben

Die Schnelltest-Aktion des benachbarten DRK Mosbach findet dagegen wie geplant statt. Am Mittwoch vor Heiligabend und an Heiligabend wird sich die Elzberghalle in Elztal-Dallau in ein Testzentrum verwandeln. Zahlreiche Ehrenamtliche und mindestens ein Arzt werden dann quasi im Akkord Abstriche nehmen, das Ergebnis des Schnelltests soll nach 15 Minuten vorliegen. Die 900 Termine dafür waren allerdings binnen weniger Stunden bereits vergeben.

Ein negatives Ergebnis dürfe allerdings nicht als Freibrief für unbesorgtes Verhalten genommen werden, betont auch hier das DRK. Positiv getestete würden direkt ans Gesundheitsamt verwiesen und in Quarantäne geschickt.

Hausärzteverband warnt vor trügerischen Schnelltests

Dass Corona-Schnelltests nur bedingt und nur für den Augenblick Sicherheit bringen, erläuterte die Vorsitzende des Hausärzteverbands in Rheinland-Pfalz, Barbara Römer.

Neckar-Odenwald-Kreis ist inzwischen Corona-Hotspot

Der Neckar-Odenwald-Kreis gehört aktuell landesweit zu den Spitzenreitern bei der 7-Tages-Inzidenz. Grund hierfür sind nach Auskunft der Kreisverwaltung insbesondere stark steigende Fallzahlen in Pflegeheimen und Unterkünften der Johannes-Diakonie. Landrat Achim Brötel appelliert an die Bürger, auch über die Feiertage jeden Kontakt zu vermeiden, der nicht zwingend notwendig sei.

Schnelltests seit Montag in Ladenburg möglich

Unterdessen eröffnete am Montag die KTS Krankentransport GmbH eine Corona-Schnellteststelle in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis). Das Zentrum in der Lobdengauhalle wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Ladenburg und dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises eingerichtet und soll bis Heiligabend in Betrieb bleiben. Dort kann man laut Stadt ohne Voranmeldung zum Schnelltest kommen.

"Der Test bringt auf keinen Fall eine Garantie, sondern ist lediglich ein zusätzliches Mittel, neben den sonstigen Corona-Regeln, die unbedingt eingehalten werden müssen" Tobias Strohbach, Geschäftsführer KTS

Aus Sicht der KTS reagiert man damit auf die hohe Nachfrage in der Bevölkerung. Allerdings betont Geschäftsführer Tobias Strohbach, dass das Ergebnis lediglich ein Indikator sei und alle anderen Regeln wie Abstand, Hygiene und Maskenpflicht unbedingt dennoch einzuhalten seien.

Menschen warten vor dem Corona-Schnelltest-Zentrum in Ladenburg SWR

Testszentren im Rhein-Neckar-Kreis geöffnet

Laut Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises kann man sich am 23. und 24. Dezember auch in den Testzentren des Kreises auf das Coronavirus testen lassen. Die Abstriche sollen nach telefonischer Voranmeldung in den Test-Centren in Reilingen, Sinsheim und Heidelberg genommen werden- wobei das Kontingent begrenzt sei, so das Landratsamt.

Kostenlose Antigen-Schnelltests auch in Eberbach

Wie der Rhein-Neckar-Kreis am Montag mitteilte, werden am Mittwoch auch in Eberbach Antigenschnelltest zur Verfügung gestellt. Das Kontingent sei begrenzt, eine Anmeldung beim Gesundheitsamt ist Pflicht.

Bei einem positiven Schnelltest wird laut Kreisverwaltung direkt anschließend und vor Ort ein PCR-Bestätigungstest durchgeführt. Außerdem muss sich die betreffende Person unverzüglich in Quarantäne begeben.

Das baden-württembergische Sozialministerium stellt an beiden Tagen an rund 150 Standorten insgesamt 80.000 kostenlose Corona-Schnelltests zur Verfügung. Ein negatives Testergebnis sei allerdings kein Freibrief für unbekümmertes Verhalten, heißt es beim Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, sondern stelle nur eine Momentaufnahme dar. Auch bei einem negativen Testergebnis gelte in jedem Fall die AHA-Formel: Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske.