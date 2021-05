per Mail teilen

Diese Teststation ist ganz besonders. Im Heidelberger Eroscenter Bienenstock kann man sich per Schnelltest auf Corona testen lassen - durchgeführt von den dortigen Angestellten.

Teststationen für Corona-Tests gibt es inzwischen reichlich bei uns in der Region. Aber es gibt nur eine Teststation in einem Eroscenter: Im Bienenstock in Heidelberg. Dort testen auch Frauen, die vor Corona ihrem eigentlichen Gewerbe nachgingen.

Angestellte testen ehrenamtlich auf Corona

Die im Bienenstock angestellten Frauen testen ehrenamtlich die Menschen auf Corona. Doch wenn das Corona-Testen kontinuierlich läuft, dann gibt es auch Lohn dafür, sagt der Betreiber Kai Behrens. Er betont, dass die Test-Location strikt vom Freudenhaus abgekoppelt ist. Eine der Testerinnen ist Ellen. Da die 30 Zimmer im Eroscenter aufgrund der Pandemie leer sind, hilft sie beim Corona-Abstrich.

Ellen arbeitet im Eroscenter Bienenstock in Heidelberg. SWR

"Ich finde das total interessant, vor allem, wie das auch angenommen wird. Da hatten wir am Anfang schon etwas Bedenken."

Akzeptanz bei Testpersonen

Der Test läuft im Erdgeschoss ab. Jede Testperson meldet sich mit ihrem Ausweis an einem geöffneten Fenster bei dem Teststationsbetreiber Kai Behrens an. Getestet wird dann durchs offene Fenster. Die Testpersonen scheinen kein Problem damit zu haben, wo sie sich gerade testen lassen.