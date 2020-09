Gurgeln und ausspucken - darauf beruht im Wesentlichen ein neuer Corona-Schnelltest, den eine Mannheimer Firma entwickelt hat. Das Unternehmen "pharmact" arbeitet an dem Schnelltest per Gurgellösung. Der sonst übliche Rachenabstrich entfällt, lediglich an der Nase wird noch eine zusätzliche Probe genommen und mit der Mundspülung vermischt. Nach wenigen Minuten soll dann das Ergebnis da sein, ohne Labor und relativ einfach, sagt der Vorstandschef der Firma Eric Schaber im SWR-Interview.