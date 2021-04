Nachdem die Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis weiterhin über 100 liegt, treten im Kreis die Regelungen der Corona-Landes-Notbremse ab übermorgen in Kraft. Das teilte die Kreisverwaltung mit. In den Kommunen des Kreises gelten damit ab Mittwoch unter anderem folgende Regelungen: Ein Haushalt darf nur noch einen Gast begrüßen, außerdem gilt nachts eine Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr. Baumärkte werden geschlossen, Gartenmärkte bleiben offen, der sonstige Einzelhandel darf weiterhin nur „Click & Collect“ anbieten. Für den Frisörtermin braucht man einen negativen Corona-Test oder eine Impfbescheinigung. An den Schulen gilt in allen Klassenstufen das Wechselunterrichtsmodell plus Testpflicht für Kinder und Lehrkräfte im Präsenzbetrieb. Kitas, Kindergärten und Kindertagesbetreuungen dürfen mit einer 7-Tage-Inzidenz über 200 nur noch Notbetreuung anbieten. Die Notbremse tritt wieder außer Kraft, wenn die Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 100 liegt.