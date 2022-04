Trotz Corona-Lockerungen: Hier gilt in der Rhein-Neckar Region weiterhin Maskenpflicht

Am Sonntag (3. April) fallen bundesweit nahezu alle Alltagseinschränkungen weg. In einigen Einrichtungen in der Rhein-Neckar Region bleibt die Maskenpflicht aber weiter bestehen.

Auch wenn das Infektionsschutzgesetz vom Gesetzgeber geändert wurde, bedeutet das kein endgültiges Ende der Maskenpflicht. Abgesehen davon, dass jeder für sich selbst entscheiden kann, ob er weiterhin freiwillig eine Maske tragen will, kann jeder Betrieb auch von seinem Hausrecht Gebrauch machen. Jeder Einrichtung kann selbst entscheiden, ob bei ihr eine Maskenpflicht oder ein 3G-Nachweis weiter nötig ist.

Weiterhin Maskenpflicht in Heidelberger Zoo

Der Zoo in Heidelberg kündigte an, dass ein Besuch ab Sonntag ohne weiteren Nachweis zu Impf-, Test- oder Genesenen-Status möglich sei. In den Innenräumen soll die Maskenpflicht aber weiter bestehen bleiben.

Maskenpflicht im Theater

Ein Theaterbesuch ohne 3G-Nachweis wird ab Sonntag auch wieder im Nationaltheater in Mannheim oder im Theater in Heidelberg möglich sein. Die Maskenpflicht soll in beiden Häusern weiterhin gelten.

Kinos in der Region

Viele Kinos in der Region haben sich bei der Maskenpflicht noch nicht festgelegt. Das Atlantis - Odeon Kino in Mannheim besteht weiterhin auf einen 3G-Nachweis und auf Maskenpflicht. Nur am Platz dürfe man die Maske abnehmen heißt es. Außerdem verzichtet das Kino weiterhin auf eine volle Besetzung. Die Säle sollen nur bis zu 60 Prozent ausgelastet werden. Im Cineplex und Cinemaxx in Mannheim sind alle Maßnahmen ab Sonntag aufgehoben.

Maßnahmen in den Museen unterschiedlich

In städtischen Einrichtungen in Heidelberg gilt weiterhin eine Maskenpflicht, so also auch im Kurpfälzischen Museum Heidelberg. In der Kunsthalle in Mannheim hingegen wird ab Sonntag sowohl der 3G-Nachweis als auch die Maskenpflicht aufgehoben. Ebenso in den Reiss-Engelhorn-Museen. Hier wird aber weiterhin das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung empfohlen. Im Technoseum ist ab Sonntag ein Besuch ohne Test-, Impf- oder Genesenen-Ausweis möglich. Die Maskenpflicht gilt aber vorerst weiter. Eine medizinische Maske reicht dabei aus.

Veranstaltungshäuser

Ein Besuch im Mannheimer Capitol ist weiterhin mit einer Maskenpflicht verbunden. Am Platz darf die Maske aber abgesetzt werden. In der Alten Feuerwache in Mannheim wird eine Maske empfohlen, ist aber erstmal keine Pflicht mehr. In der Halle02 entfällt die Maskenpflicht ab Sonntag, allerdings wird von allen Gästen und Mitarbeitenden ein aktueller Schnelltest verlangt. In der Alten Mälzerei in Mosbach gibt es keine Corona-Maßnahmen mehr.