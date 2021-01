Die Polizei hat in der Rhein-Neckar-Region zwei sogenannte Corona-Partys aufgelöst. In Weinheim feierten 16 Personen zusammen und ohne Abstand, in Brühl (beide Rhein-Neckar-Kreis) waren es sogar noch mehr.

In Brühl hatten sich laut Polizei am Wochenende mehrere Hausstände einer Großfamilie getroffen. Vor dem Haus parkten den Angaben zufolge mehrere Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen - unter anderem aus Süddeutschland, dem Saarland und der Schweiz. Im Haus zählten die Beamten in zwei getrennten Wohnungen insgesamt 33 Feiergäste.

Illegale Geburtstagsparty in Weinheim

Ebenfalls am Wochenende löste die Polizei eine illegale Geburtstagsparty in Weinheim auf. Dort hatten 16 Personen trotz Corona-Verordnung in einer Gaststätte gefeiert. Die laut Polizei stark betrunkenen Gäste zeigten sich uneinsichtig. Am Ende waren sieben Streifenwagen-Besatzungen nötig, um die Party zu beenden.

Anzeige wegen Verstoßes gegen Coronaregeln

Sowohl in Brühl als auch in Weinheim wurden alle Gäste wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln angezeigt.