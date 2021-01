Die Mannheimer Polizei hat in den vergangenen Wochen immer wieder private Feiern aufgelöst, weil die Teilnehmer gegen die geltenden Corona-Regeln verstoßen haben. Aber wie oft kommt so etwas eigentlich vor? Und wie läuft so ein Einsatz ab. Der Mannheimer Polizeisprecher Dieter Klumpp im SWR-Aktuell-Interview.

SWR-Aktuell: Wie häufig sind Einsätze wegen Verstößen gegen die Corona-Richtlinien im privaten Bereich?

Dieter Klumpp: Grundsätzlich stellt die Polizei so etwas vermehrt an Wochenenden fest, da reden wir dann von etwa vier oder fünf Einsätzen. Vereinzelt gibt es aber auch Verstöße unter der Woche. Dabei geht es in fast allen Fällen nicht um Partys, sondern um private Zusammenkünfte wie Geburtstage oder Kindergeburtstage, die auch schon tagsüber stattfinden. Es handelt sich aber um Einzelfälle. Die große Mehrheit der Bevölkerung hält sich an die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen.

SWR-Aktuell: Woher kommen die Hinweise? Und gibt es auch mal falschen Alarm?

Dieter Klumpp: In der überwiegenden Mehrheit wird die Polizei durch die Anzeige von Ruhestörungen auf solche Zusammenkünfte aufmerksam. Aber auch eine große Anzal von Personen vor Hauseingängen und in Treppenhäusern oder auch von den Besuchern zugeparkte Straßen führen zu Anrufen bei der Polizei.

SWR-Aktuell: Wie reagieren die Betroffenen, wenn die Polizei anrückt? Was erlebt man da? Gibt es brisante Situationen?

SWR-Aktuell: Sind diejenigen, die erwischt werden, denn einsichtig?

Dieter Klumpp: Es ist schon so, dass sich die meisten Leute ihres Fehlverhaltens bewusst sind. Das sieht man auch daran, dass sie sich in fast allen Fällen an die ausgesprochenen Platzverweise halten.

SWR-Aktuell: Wie muss man sich denn so einen Einsatz ganz plastisch vorstellen?

Dieter Klumpp: Das ist natürlich abhängig von der Lage. Grundsätzlich ist es so, dass erstmal eine Streife prüft, ob es tatsächlich zutrifft, dass da eine Zusammenkunft stattfindet. Und wenn sich dann zeigt, dass es sich um einen größeren Personenkreis handelt, ist es durchaus denkbar, dass man Verstärkung hinzuzieht. In der Regel ist so eine Situation aber mit einer Streife oder maximal zwei oder drei Streifen zu bewältigen.

SWR-Aktuell: Wie werden solche Verstöße weiterverfolgt?

Dieter Klumpp: Die Anzeigen werden an die zuständigen Bußgeldstellen der Stadt, der Gemeinde oder dem Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises vorgelegt. Das Strafmaß reicht von einem Bußgeld von 100 bis 1.000 Euro. Der Regelsatz für einen erstmaligen Verstoß liegt bei 150 Euro. Bei Mehrfachverstößen kann das Bußgeld auch deutlich erhöht werden.