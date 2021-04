Auch die Stadt Mannheim verschärft ab Mittwoch die Corona-Maßnahmen. Bereits seit dem 10. März liegt laut Stadtverwaltung die Inzidenz in Mannheim über 100, aktuell bei 195. Deshalb gilt in der Stadt auch schon seit Tagen die nächtliche Ausgangsbeschränkung. Hinzu kommen jetzt weitere Maßnahmen – so darf nur noch eine Person einen fremden Haushalt besuchen. Museen und Galerien werden geschlossen, genauso wie Massage-, Sonnen- und Kosmetikstudios. Für den Frisörtermin braucht man einen negativen Corona-Test oder eine Impfbescheinigung. Im Einzelhandel funktioniert nur noch das System „Click und Collect“, auch Baumärkte werden geschlossen. Die Schulen müssen komplett auf Wechselunterricht umstellen, plus Testpflicht für Kinder und Lehrkräfte. Bereits ab Dienstag haben laut Stadt alle Betriebe, Einrichtungen und Verwaltungen die Pflicht, ihren Beschäftigten, die nicht ausschließlich im Homeoffice arbeiten, mindestens einmal in der Woche einen Corona-Test anzubieten.