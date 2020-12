Ab Mittwoch fährt Deutschland wieder runter, wegen der hohen Corona-Infektionszahlen. Warum das zum Beispiel auch dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg nützt, berichtet eine Amts-Ärztin im SWR-Interview.

SWR Aktuell: Wie hilfreich ist das am Wochenende beschlossene bundesweite "Runterfahren" für die Arbeit im Gesundheitsamt?

Dr. Anne Kühn: Der "harte Lockdown" ab Mittwoch ist für uns sehr hilfreich, weil er die Kontaktpersonen jedes Einzelnen noch einmal weiter beschränkt und uns damit natürlich die Arbeit und die Unterbrechung von Infekt-Ketten erleichtert. Viel hilfreicher als für uns ist der "Lockdown" aber natürlich für die Krankenhäuser und Pflegeheime, die ja unter den ständig steigenden Zahlen am meisten zu leiden haben.

SWR Aktuell: Wie sieht's aktuell bei Ihnen mit der Kontaktnachverfolgung aus? Wie viele Leute sind da dran?

Kühn: In der reinen Ermittlung - das heißt Fälle und Kontaktpersonen - sind 222 Mitarbeiter beschäftigt, davon 30 Soldaten der Bundeswehr. Da sind aber nicht die Ermittlungsbereiche eingerechnet, die sich speziell um Alten-Pflegeheime, Schulen und ähnliche Einrichtungen kümmern.

Motiviertes Team im Gesundheitsamt Rhein-Neckar - teilweise auch Frust

SWR Aktuell: Bei einem Corona-Inzidenzwert von über 50 - das betrifft ja Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis gleichermaßen -: Wie groß ist im Moment der Frust bei den Amts-Mitarbeitern, weil sie nicht alle Infizierten-Kontakte nachverfolgen können?

Kühn: Ich denke, dass wir hier noch ein sehr motiviertes Team haben, weil wir sehr früh gegengesteuert haben, mit Personalzuwachs und Hilfe der Bundeswehr. Es ist aber natürlich frustrierend, wenn man trotz aller Appelle an die Vernunft der Menschen immer noch mit Personen telefoniert, die im infektiösen Zeitraum von 48 Stunden mit weit über 20 Personen Kontakt hatten.

Dr. Anne Kühn Dr. Anne Kühn ist Ärztin am Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit Sitz in Heidelberg. Sie ist dort Leiterin des Ermittlungsteams.

SWR Aktuell: Wo stecken sich die Leute an? Kann man das überhaupt noch sagen?

Kühn: Wir können das im Augenblick nicht mehr so gut nachvollziehen, weil die Inzidenz so hoch ist, dass jeder von uns eigentlich täglich mehrere Chancen hat, mit jemandem in Kontakt zu treten - sei es beim Einkaufen, sei es im öffentlichen Nahverkehr oder auch im Gespräch mit dem Nachbarn, den man ja schon so lange kennt und von dem man sich nicht vorstellen könnte, dass er etwas hat. Wir können tatsächlich schon länger nicht mehr nachvollziehen, wo sich die Leute angesteckt haben - es sei denn, wir haben konkrete Corona-Ausbruchs-Situationen in Gemeinschaftseinrichtungen oder eben im häuslichen Bereich.

Enge Zusammenarbeit des Gesundheitsamts mit Alten- und Pflegeheimen

SWR Aktuell: Immer wieder kommt es in Alten- und Pflegeheimen in der Region zu Corona-Ausbrüchen. Was kann das Gesundheitsamt tun, um Bewohner und Mitarbeiter dort besser zu schützen?

Kühn: Wir sind im Bereich der Alten- und Pflegeheime schon sehr lange sehr aktiv. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit eines "Corona-Test-Taxis", um Bewohner mit Symptomen oder Bewohner, die per Schnelltest positiv getestet wurden, zu überprüfen, wenn keine hausärztliche Versorgung zur Verfügung steht. Wir stehen auch schon länger in engem Austausch mit den Leitern der Alten- und Pflegeheime wegen Testkonzepten, Schnelltestung und ähnlichem. Insgesamt ist es für uns sehr wichtig, dass wir weiter eng mit den Alten- und Pflegeheimen zusammenarbeiten, damit dort bei Pflegekräften, die Symptome haben, oder positivem Schnelltest schnell ein Flächentestungs-Konzept umgesetzt wird, damit man eine Infektion frühzeitig erkennen kann, bevor sie sich über den ganzen Wohnbereich oder das ganze Heim ausgebreitet hat.

SWR Aktuell: Jetzt gibt es ja in Tübingen das Modell, bei dem jeder Besucher, der in ein Alten- und Pflegeheim geht, getestet wird, bei dem es für jeden FFP2-Masken gibt. Wieso kann man dieses Modell nicht auch und ganz schnell zum Beispiel für den Rhein-Neckar-Kreis übernehmen?

Kühn: Ich denke, da müssen wir einfach die Zahlen vergleichen. Wenn Sie schauen, wie viele Pflegeheime es in Tübingen gibt, und wie viele hier bei uns, dann kommen Sie hier auf die zehn-fache Zahl im Rhein-Neckar-Kreis. Je mehr Einrichtungen mit unterschiedlichen Trägern man hat, desto schwieriger ist es natürlich, da allgemeingültige Vorgaben zu machen und eine gemeinsame Abstimmung hinzubekommen.

Rat: "An Weihnachten keine großen Familienzusammenkünfte veranstalten"

SWR Aktuell: Bis Heiligabend ist es nicht mehr lange hin. Mit wie viel Skepsis schauen Sie auf Weihnachten mit den Lockerungen, wo es auch um die Frage geht: Holen wir die Oma, den Opa aus dem Heim zu uns nach Hause und bringen sie, bzw. ihn dann wieder zurück? Viele Familien stellen sich gerade diese Frage…

Kühn: Wir haben natürlich alle selbst Familie und damit großes Verständnis für das Bedürfnis - gerade nach einem Jahr wie diesem - die Familie an Heiligabend zu sehen. Allerdings sehen wir nicht, dass die Maßnahmen so greifen können, dass wir tatsächlich bis zum 24.12. eine deutliche Verringerung der Inzidenz haben, so dass ich im Augenblick persönlich davon abraten würde, größere Familienzusammenkünfte zu veranstalten, auch wenn es erlaubt ist. Denn das Risiko, dass man dann seine Lieben, die man sehen möchte, tatsächlich unwissentlich infiziert und damit eben gerade die Großmutter oder die Mutter aus dem Pflegeheim in Lebensgefahr bringt, ist weiterhin hoch.