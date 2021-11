Corona-Lage im Kreis Bergstraße noch nicht besorgniserregend

per Mail teilen

Trotz eines Inzidenzwerts von fast 300 im Kreis Bergstraße ist die Lage laut Landrat Christian Engelhardt nicht besorgniserregend. Wichtig sei die Hospitalisierungsrate und die Belegung der Intensivstationen, so Engelhardt. Im Kreis werden derzeit 27 Corona-Patienten stationär behandelt. Der Altersdurchschnitt liegt bei 62 Jahren. In den Intensivstationen liegen momentan zehn Corona-Patienten – neun davon sind nicht geimpft. Insgesamt seien rund 80 Prozent der positiv Getesteten ungeimpft. Der Kreis betonte aber, dass auch Kinder bis 12 Jahren dazu zählen. Im Hinblick auf die Booster-Impfungen will der Kreis das Impfangebot ausbauen und wieder Impfzentren errichten.