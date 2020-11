per Mail teilen

Die Corona-Pandemie wirkt sich auf die allgemeine und auf die psychische Gesundheit der Menschen in Deutschland aus - das geht aus der jüngsten NAKO-Gesundheitsstudie hervor, die heute in Heidelberg veröffentlicht wurde. Fast 160.000 Menschen haben im Frühjahr an der Studie teilgenommen. Sie wurden unter anderem zu ihrem subjektiv empfundenen Gesundheitszustand befragt. Ergebnis: Depressive Symptome und Angstsymptome haben vor allem bei Teilnehmern, die jünger als 60 Jahre alt waren, zugenommen und hier vor allem bei Frauen. Selbst empfundener Stress traf dagegen beide Geschlechter, allerdings vor allem jüngere Menschen zwischen 30 und 50. Die Ergebnisse weisen laut Studie darauf hin, dass der Lockdown und die Kontaktbeschränkungen im Frühjahr Angst und Depressionen verstärkt haben. Die NAKO Gesundheitsstudie ist ein gemeinsames Projekt von 27 Institutionen, das von Heidelberg aus koordiniert wird.