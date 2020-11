Polizisten und Mitarbeiter der Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) haben am Mittwoch in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) eine Corona-Regel-Kontroll-Aktion durchgeführt. Kontrolliert wurde an Haltestellen, sowie in Bussen und Straßenbahnen. Bilanz: Die Kontrolleure wiesen 30 Personen an den Haltestellen auf die Maskenpflicht hin. Vier Straßenbahn-Fahrgäste wurden angezeigt, weil sie keine Mund-Nasen-Maske trugen. Außerdem erwischten die Kontrolleure 94 Schwarzfahrer.