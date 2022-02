Corona-Regel-Kontrolle: Kaum Verstöße festgestellt

Bei einer Kontrolle zu Maskenpflicht und 3G-Regel in Straßenbahnen und Bussen in Mannheim hat es am Mittwoch keine größeren Auffälligkeiten gegeben. Laut Polizei, Ordnungsamt und der Rhein-Neckar Verkehr GmbH (rnv) wurden insgesamt 1.900 Personen kontrolliert. Dabei seien nur 25 Verstöße gegen die Maskenpflicht und 14 Verstöße gegen die 3G-Regel festgestellt worden. In den meisten Fällen sprachen die Beamten dann eine Verwarnung aus, in zehn Fällen wurde Anzeige erstattet. Die Polizei teilte mit, dies entspreche einer Beanstandungsquote von 0,73 Prozent (Verhältnis kontrollierter Personen zu Anzeigen).