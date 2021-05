per Mail teilen

Trotz sinkender Inzidenzwerte gibt es noch keine Entwarnung in der Rhein-Neckar-Region. Die Betten in den Intensivstationen sind nach wie vor voll. Nur in manchen Orten hat sich die Lage etwas entspannt.

Volle Intensivstation am Uniklinik Mannheim

Die Intensivstation im Uniklinikum Mannheim ist voll belegt. 18 Corona-Patientinnen und Patienten (Stand 10.05.) sind derzeit dort in Behandlung. Man habe zwar noch die Möglichkeit, auszuweichen für mehr Kapazität, doch das hofft hier niemand, sagt Katarina Idzan, stellvertretende Stationsleiterin der Intensivstation. Im Gegenteil hoffen sie alle hier, bald die Auswirkungen der sinkenden Zahlen zu spüren.

Katarina Idzan ist die stellvertretende Stationsleiterin der Intensivstation am Uniklinikum Mannheim. Dirk Schuhmann, Uniklinik Mannheim

"Es heißt, die dritte Welle lässt nach, aber auf der Intensivstation spüren wir immer erst knapp zehn Tage später einen Anstieg oder Abfall der Zahlen. Deswegen ist bei uns gerade noch ordentlich zu tun." Katarina Idzan, stellvertretende Stationsleiterin Intensivstation Uniklinikum Mannheim

Arbeiten an der Belastungsgrenze

Das Personal läuft auf Hochtouren, jeder hofft hier auf ein Ende. Aber nicht, weil sie am Limit sind, sagt Idzan, sondern weil man merkt, dass sie jetzt eine Veränderung wollen. Die Ruhezeiten werden zwar eingehalten, und das Personal müsse keine Sonderschichten machen, heißt es. Trotzdem seien die Schichten physisch und psychisch anstregender als noch vor Corona. Mehr Maßnahmen, die Schutzkleidung, höhere Anforderungen.

Angespannte Lage in Intensivstation am Uniklinikum Heidelberg

Auch am Uniklinikum in Heidelberg ist die Intensivstation so gut wie voll: 24 von 30 Betten, bei denen beatmet werden kann, sind derzeit (Stand 11.05.) belegt. Die Lage habe sich gerade stabilisiert, allerdings auf einem Höchststand, sagt Pflegedirektor Edgar Reisch. Das sei die Auswirkung der hohen Corona-Zahlen von vor drei Wochen.

Emotional ausgelaugtes Pflegepersonal in der Intensivstation

"Die Stimmung ist gerade ziemlich emotional und angespannt. Das Personal ist schon ausgelaugt, das merkt man denen richtig an." Edgar Reisch, Pflegedirektor Uniklinikum Heidelberg

Die Patientinnen und Patienten werden im Schnitt immer jünger, denn die Älteren sind größtenteils geimpft, sagt Reisch. Am Wochenende kamen zwei Schwangere zu ihnen, beide positiv auf Corona getestet. Ein 29-Jähriger ist gestorben. Das sei natürlich für die Mitarbeitenden eine hohe emotionale Belastung, sagt Reisch. Eine weitere Belastung: Es ist kein Ende in Sicht. Nach jeder Welle hatte man das Gefühl, das sei jetzt das Ende, so Reisch. Jetzt sei natürlich die Angst da: Kommt nach der dritten eine vierte Welle?

Verlassen viele den Pflegeberuf?

Pflegedirektor Edgar Reisch macht sich Sorgen, dass viele Pflegerinnen und Pfleger den Beruf wechseln, wenn die Pandemie abflacht und sie erschöpft sind. Jetzt, während der Krise, verlasse keiner das Boot. Da halte man zusammen, da verlasse man sich aufeinander, sagt Reisch. Das zeigen auch die recht geringen Krankheitsausfälle im Pflegepersonal.

Leichter Rückgang an Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN)

Im Gegensatz zu den beiden Uniklinika hat sich die Lage an den vier GRN-Kliniken in Sinsheim, Weinheim, Eberbach und Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) leicht entspannt, sagt Geschäftsführer Rüdiger Burger.

Rüdiger Burger ist der Geschäftsführer der Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN). SWR

"Man könnte den Eindruck haben, dass die Welle tatsächlich gebrochen ist. Wir hatten vor circa eineinhalb Woche noch deutlich höhere Belegungen als es im Moment der Fall ist. Es hat sich bei uns jetzt ungefähr auf die Hälfte reduziert." Rüdiger Burger, Geschäftsführer GRN

In Zahlen bedeutet das: Vor eineinhalb Wochen hatten die vier Kliniken noch 20 Corona-Intensivpatientinnen und -patienten. Jetzt (Stand 10.05.) sind es noch acht.

Die Arbeit nimmt kaum ab

Trotz leichtem Rückgang, haben die Mitarbeitenden noch ordentlich zu tun. Die Anforderungen bei einem Coronakranken sei einfach viel höher, sagt Intensivfachschwester Katja Ziegler. Und neben diesen Patientinnen und Patienten gehe der Regelbetrieb ja weiter. Mittlerweile haben sie zwar Routine durch die ersten beiden Wellen bekommen. Trotzdem weiß man nie, wie der Krankheitsverlauf einer Patientin oder eines Patienten ausgeht.

Katja Ziegler arbeitet schon seit zehn Jahren als Intensivfachschwester in der GRN-Klinik in Schwetzingen. SWR

"Einen COVID-Patienten sterben zu sehen, das ist nicht schön, das möchte keiner, das ist anstrengend. Auch einem Patienten durch die schwere Zeit hindurch zu helfen ist schwer. Aber umso besser fühlt es sich an, wenn es den Patienten dann doch besser geht und er entlassen werden kann. Das bestätigt einem wieder ein bisschen: Das, was ich hier tue, hat einen Sinn und das mache ich gerne." Katja Ziegler, Intensivfachschwester GRN-Klinik Schwetzingen

Fehlendes Pflegepersonal in GRN-Klinik Schwetzingen

Schon vor Corona habe man in der GRN-Klinik Probleme gehabt, Pflegepersonal zu finden - jetzt nochmal viel mehr, sagt Rolf Müller, Stationsleiter der Intensivstation in Schwetzingen. Der ein oder andere Dienst bleibe unbesetzt, die Arbeitsbelastung sei deutlich höher. Es gebe mehr Krankheitsausfälle im Personal, sagt er. Außerdem gehe jede und jeder anders mit der derzeitigen Situation um. Manche springen oft ein, andere benötigen nach einem Todesfall eine Ausgleichszeit.

Ein Lichtblick

Alle Kliniken sagten, es sei eine große Entlastung, dass viele des Pflegepersonals geimpft seien. Dadurch sinke die Angst vor einer Ansteckung und das mache die Arbeit etwas einfacher. Außerdem haben alle die Hoffnung, dass bald auch bei ihnen die sinkenden Inzidenzwerte spürbar sind.

Neu in Mannheim: Pflege-Ausbildung mit Bachelor-Abschluss

Um den Pflegeberuf attraktiver zu machen, werden immer mehr Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung in der Pflege angeboten, in jüngster Zeit auch verstärkt Studienmöglichkeiten. Die Universitätsmedizin Mannheim etwa bietet ihren Pflege-Azubis paralell ein Duales Studium "Angewandte Pflegewissenschaften (B.A.)" an. Details im Video.