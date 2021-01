In einem Alten- und Pflegeheim in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) sind 15 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg mit. Betroffen seien derzeit zwei Wohnbereiche der Einrichtung. Nach mehreren positiven Schnelltests seien alle Bewohner getestet worden. Einige Ergebnisse, auch beim Pflegepersonal, stünden noch aus, hieß es weiter. Für das Heim in Brühl wurde ein Aufnahmestopp und ein Besuchsverbot verhängt.