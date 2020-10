Überall in der Region mehren sich nachgewiesene Covid-19-Infektionen. Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen. Und die 7-Tage-Inzidenzwerte steigen weiter deutlich.

7-Tage-Inzidenzwert in Heidelberg jetzt bei 65

Bis zum Ende der Woche lagen die Werte in Heidelberg was die Neu-Infektionszahlen in Bezug auf 100.000 Einwohner pro Woche angeht, unterhalb von 50. Seit Freitag liegt nun auch die Stadt am Neckar darüber. Und zwar bei 65. 108 aktive Fälle meldete das Gesundheitsamt.

Dazu beigetragen hat ein Ausbruch in einem Heidelberger Seniorenheim: Dort wurden 13 Bewohnerinnen und Bewohner positiv getestet. Insgesamt leben dort 20 Menschen. Der Wohnbereich steht unter Quarantäne, es besteht ein Besuchsverbot. Außerdem sind zwei Mitarbeiter erkrankt, heißt es in einer Meldung der Pflegeeinrichtung.

Mannheim meldet am Freitag 100 Neuinfektionen - Kurz appelliert an Bürger

In Mannheim lag die Zahl der Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen am Freitagabend bei 114,9.

100 weitere Corona-Neuinfektionen wurden dem Gesundheitsamt gemeldet. Es gibt aktuell 477 akut Kranke. Derzeit 30 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr unterstützen das Gesundheitsamt Mannheim bei der Verfolgung der Infektionsketten. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) appellierte an die Menschen in der Stadt, nahe Begegnungen deutlich zu reduzieren und eine Alltagsmaske zu tragen. Feiern seien jetzt nicht zu verantworten.

Neue Allgemeinverfügung in Ludwigshafen

Ludwigshafen überschritt am Mittwoch ebenfalls den kritischen Wert. Hier liegt er aktuell bei 73. Die Maskenpflicht gilt seit Freitag, die Allgemeinverfügung wurde am Donnerstagnachmittag erlassen und veröffentlicht. Damit wird das öffentliche Leben in Ludwigshafen weiter eingeschränkt. Die Verfügung regelt unter anderem, dass auf dem gesamten Berliner Platz Maskenpflicht besteht, gemeinsames sportliches Training in Hallen und anderen Innensportanlagen nur mit bis zu fünf Personen bei festen Kleingruppen erlaubt ist.

Die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen nimmt bundesweit zu. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich mit dem Virus infiziert, wie am Mittwoch bekannt wurde. Nur ein prominentes Beispiel eines zunehmenden Infektionsgeschehens.

Appell der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Kreises Bergstraße

Aufgrund des aktuell dynamischen Infektionsgeschehens richten sich viele Amtsträger aus der Region direkt an die Menschen. Am Freitag im Kreis Bergstraße. Hier appellieren alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Kreises die Corona-Regeln einzuhalten. Auch um weitere Einschränkungen zu vermeiden. Man solle das Coronavirus weiterhin ernst nehmen, heißt es.

Weinheim deutlich über 50-er Marke

Auch die größte Stadt im Rhein-Neckar Kreis, Weinheim, liegt mittlerweile deutlich über der Marke von 50 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen. Am Freitag meldete die Stadt einen Wert von 73. Neben der Fußgängerzone gilt nun auch im beliebten Schlosspark der Stadt eine Maskenpflicht, was über die Landesverordnung hinausgeht.

Seniorenheime besonders betroffen

Wieder einmal stehen Senioren- und Pflegeheim im Fokus der zunehmenden Infektionszahlen. Bereits am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises 33 Fälle einer nachgewiesenen Infektion in einem Haus in Bammental. Auch Pflegeheime in Mannheim und Ludwigshafen sind betroffen. Nicht die einzigen Beispiele: Landesweit gibt es beispielsweise in Laichingen im Alb-Donau-Kreis eine Lage, die sich zunehmend verschärft.

Sind wieder besonders betroffen: Seniorenheime in der Region. dpa Bildfunk Picture Alliance

Schulen und Kitas melden viele Fälle

Kurz vor Ferienbeginn in Baden-Württemberg häufen sich zudem Meldungen aus Schulen und Kitas. Auch hier: Steigende Infektionszahlen. Die Stadt Mannheim musste am Dienstag eine Allgemeinverfügung erlassen, die am Mittwoch in Kraft trat. Betroffen von einer angeordneten Quarantäne sind hunderte Schülerinnen und Schüler und Lehrer. Zudem gab es neue Fälle an zwei Schulen und einer Kindertagsstätte in Weinheim. In Mosbach wurde eine Lehrerin positiv auf das Corona-Virus getestet. Hier greift an der Schule noch das Hygiene-Konzept. Allerdings werden immer häufiger ganze Klassenverbände und Stufen nach Hause geschickt.

In Baden-Württemberg sind mehr als 900 Schulklassen in Quarantäne (Stand 22.10.). Allerdings gibt es landesweit 67.500 Klassen. Deshalb spricht sich das baden-württembergische Kultusministerium trotz steigender Corona-Infektionszahlen für Präsenzunterricht aus.

Einfache Regeln zum eigenen Schutz beachten

Gebetsmühlenartig wiederholen Amtsträger und Gesundheitsämter die AHA-Regeln: Abstand halten, Hygiene walten lassen, Alltagsmaske tragen. Experten warnen davor, auf diese Regeln zu verzichten.

Das zeigt auch eine gemeinsame Erklärung führender Virologen: Sie sprechen sich gegen das Konzept einer sogenannten "Herdenimmunisierung" aus. Aus Heidelberg heißt es dazu von renommierter Seite, dass eine unkontrollierte "Durchseuchung" zu einer eskalierenden Zunahme an Todesopfern führen würde.

Dass die Zahlen auch in den kommenden Tagen weiter zunehmen werden, davon ist auszugehen: Beschränkende Maßnahmen, so das Robert-Koch-Institut (RKI), zeigen sich immer erst mit Verzögerung. Ob die aktuellen Maßnahmen greifen, sehen wir also frühestens in einer Woche. Auch in der Region.