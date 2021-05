per Mail teilen

Seit Montag dürfen Hausarztpraxen jeden impfen, der will. Für sie entfällt die vorgegebene Priorisierung. In einer Praxis im Odenwald klingelt das Telefon seither ununterbrochen.

In den Impfzentren gilt weiterhin die Priorisierung, damit zuerst diejenigen geimpft werden, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf oder ein hohes Ansteckungsrisiko haben. In den Hausarztpraxen gilt diese seit Montag nicht mehr. Die Praxen dürfen jetzt selbst entscheiden, wer die Impfung zuerst braucht. Ab sofort kann also jede und jeder einen Impftermin vereinbaren - oder es zumindest versuchen.

Erster Tag ohne Impfpriorisierung in Odenwälder Praxis

Seit Wochen klingelt das Telefon in der Allgemeinarztpraxis Häfner und Schmitt in der Buchener Altstadt (Neckar-Odenwald-Kreis) ununterbrochen. Denn viele wollen einen Impftermin vereinbaren. Jetzt, da die Priorisierung wegfällt, wird das nochmal mehr. Wer nicht direkt einen Impftermin bekommt, den schreibt das Praxisteam auf eine Warteliste. Die wird dann chronologisch abtelefoniert, sagt Hausarzt Kurt Häfner.

"Auf der einen Seite sind wir froh, dass die Priorisierung in den Hausarztpraxen wegfällt. Auf der anderen Seite wird der Ansturm für die Warteliste bei unserer Praxis extrem hoch." Kurt Häfner, Hausarzt Allgemeinarztpraxis Häfner und Schmitt

Telefonzentrale in Hausarztpraxis

Die Allgemeinarztpraxis Häfner und Kollegen in Buchen (Odenwald) hat eine Telefonzentrale für die Vergabe von Impfterminen. SWR

Sechs Mitarbeiterinnen sitzen derzeit täglich an den Telefonen, nehmen Anrufe entgegen und telefonieren die Warteliste ab. Um überhaupt hinterherzukommen, haben Häfner und seine Frau selbst an den Wochenenden telefoniert, um Menschen einen Termin anbieten zu können.

Keine Priorisierung - keine Diskussionen

Wenigstens entfallen jetzt die leidigen Diskussionen am Telefon, wer in der Impfpriorisierung schon dran ist und wer noch warten muss. Auch Praxismitarbeiterin Dorothea Rathmann hat in den vergangenen Wochen oft solche Auseinandersetzungen mit besonders hartnäckigen Patienten erlebt.

"Die meisten sind freundlich, aber es gibt auch große Ausnahmen und da muss man schon teilweise schlucken - da ist man kurz vorm Platzen. Wir müssen uns manchmal auch unverschämte Sachen anhören." Dorothea Rathmann, Mitarbeiterin Allgemeinarztpraxis Häfner und Schmitt

In Impfzentren kommt neue Prio-Gruppe dran

In den Impfzentren ist seit Montag eine neue Prio-Gruppe impfberechtigt. Dort können sich jetzt auch Menschen impfen lassen, die im Arbeitsalltag einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Dazu gehören zum Beispiel Verkäuferinnen und Verkäufer im Supermarkt und Busfahrerinnen und -fahrer. Außerdem sich beispielsweise auch Menschen impfberechtigt, die regelmäßig in der Kinder- und Jugendhilfe oder in Schulen arbeiten.