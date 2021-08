Die Impfzentren in der Rhein-Neckar-Region rechnen mit mehr Impfwilligen. Grund sind die neuen Beschlüsse, die neue Empfehlung der STIKO und die Schließung einiger Zentren.

Landes-Sozialminister Manne Lucha hatte es nochmal ganz deutlich gemacht: Wer sich impfen lässt, bekommt all seine Freiheiten zurück - wer sich nicht impfen lassen möchte, für den wird es in Zukunft komplizierter. Seit Montag gilt mit der neuen Corona-Verordnung für Baden-Württemberg: Wer am öffentlichen Leben aktiv teilhaben möchte, muss fast immer einen aktuellen Schnelltest, manchmal sogar einen PCR-Test, vorweisen. Ab dem 11. Oktober muss man die übrigens selbst bezahlen.

Mehr Impfwillige durch neue 3G-Regel?

Minister Lucha machte auch keinen Hehl daraus, dass er mit der konsequenten Anwendung der 3G-Regel Unentschlossene zum Impfen motivieren will. Die Impfzentren in der Rhein-Neckar-Region rechnen tatsächlich in den nächsten Tagen mit mehr Impfwilligen. Auch Volker Link, Leiter des Kreisimpfzentrums in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis), rechnet mit einem Anstieg bis Ende der Woche.

"Allein schon nach der Ankündigung der 3G-Regel und dass die Tests bald kostenpflichtig sind, hat man gemerkt, dass sich mehr ins Impfzentrum begeben haben."

In Mannheimer Impfzentrum als auch bei den mobilen Impfteams seien die täglichen Impfungen derzeit relativ stabil mit 700 bis 800 pro Tag, so eine Sprecherin der Stadt. Man könne aber einen leichten Anstieg der Impfbereitschaft feststellen.

STIKO-Empfehlung zur Impfung von 12 bis 17-Jährigen

Dass sich jetzt offenbar mehr Menschen impfen lassen, könnte aber auch an der neuen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) liegen. Sie hat jetzt auch eine Impfempfehlung für 12 bis 17-jährige Kinder und Jugendliche ausgegeben. Darauf haben sicher einige Eltern gewartet und gehen demnächst mit ihren Kindern zum Impfen.

Bisher wirken sich die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz und die Empfehlung der STIKO zur Impfung von Kindern und Jugendlichen noch nicht auf die Auslastung der Impfzentren aus. Ohnehin werden aber schon seit geraumer Zeit bereits Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren in den Impfzentren durchgeführt.

Landesweiter Kinder- und Jugendimpftag

Am Samstag ist aufgrund der STIKO-Empfehlung in ganz Baden-Württemberg ein landesweiter Kinder- und Jugendimpftag. Die Impfzentren in der Region machen ebenfalls mit - also Mannheim, Heidelberg, Mosbach und Sinsheim. Verimpft wird der Impfstoff von Biontech. Kinder- und Jugendliche können darüber hinaus auch an jedem anderen Tag in die Impfzentren kommen.

Hier finden solche Impfaktionen am Samstag, am landesweiten Kinder- und Jugendimpftag, statt:

Impfzentrum (IZ) Mannheim, 11:30 bis 19 Uhr, Maimarkthalle

IZ Rhein-Neckar, 8 bis 20 Uhr, Heidelberg

Kreisimpfzentrum (KIZ) Neckar-Odenwald-Kreis, 14 bis 21 Uhr, Mosbach

KIZ Sinsheim, 8 bis 20 Uhr

Einige Impfzentren schließen - andere haben mehr zu tun

Dass die Zahl der Impfungen in den großen Impfzentren der Region in den nächsten Tagen möglicherweise ansteigt, könnte aber auch daran liegen, dass es nicht mehr so viele gibt. Einige der kleineren Impfzentren wurden bereits geschlossen, so zum Beispiel das in Heidelberg-Pfaffengrund und Weinheim. Das könnte dazu führen, dass sich die Kapazitäten von dort einfach auf die zentralen Impfzentren in Mosbach, Mannheim, Sinsheim und Heidelberg verlagern. Vor allem beliebt sei dabei der Impfstoff von Johnson & Johnson, sagte Volker Link.

"Johnson & Johnson ist gut nachgefragt bei uns. Es ist wohl ein Anreiz, nach nur einer Impfung durch zu sein."

Unkompliziertes Impfen ermöglichen

Volker Link vom Kreisimpfzentrum in Mosbach sagte, sie sehen deutlich anhand der Zahlen, dass die Impfaktionen etwas bringen. Die Schwelle zur Impfung ist geringer - der Einzelne hat weniger Aufwand. Auch in den Impfzentren will man es unkomplizierter machen. So muss man sich zum Beispiel in keinem Impfzentrum in der Region mehr anmelden. Einfach den Impfpass, den Ausweis einpacken und hinfahren. In Mannheim kann man jetzt auch zu fünft als Gruppe ins Impfzentrum am Maimarkt gehen und sich eine Impfstoffdose teilen. Vielerorts gibt es sogar eine Belohnung fürs Impfen: Freier Kino- oder Schwimmbadeintritt, eine Flasche Sekt oder einen Döner.

Noch mehr mobile Impfteams

Seit der Ministerpräsidentenkonferenz vergangenen Mittwoch ist außerdem noch mehr Schwung in die Impfkampagne gekommen.

"Wir bringen die Impfungen zu den Menschen."

Das bedeutet, dass es noch mehr mobile Impfteams geben wird - überall dort, wo man viele Menschen vermutet, zum Beispiel an den Eingängen von Schwimmbädern und Badeseen. In Mannheim sind noch bis Sonntag zwei mobile Impfteams unterwegs. Einmal im Kulturhaus in Käfertal: Hier wird immer von 9 bis 14 Uhr mit dem Impfstoff Moderna geimpft. Und in der Begegnungsstätte Westliche Unterstadt: Geimpft wird von 9 bis 14:30 Uhr mit Moderna. Wer sich an einem der beiden Orte zum ersten Mal impfen lässt, der bekommt die Zweitimpfungen nach vier Wochen ohne Termin im Impfzentrum auf dem Maimarktgelände. Außerdem steht derzeit ein Impfbus auf dem Platz an K1.