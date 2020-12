Die Suche nach einem Corona-Impfstoff läuft weltweit. In Deutschland wird an zwei Standorten getestet, einer davon ist Mannheim. Der 61-jährige Hermann Rütermann nimmt an der Studie teil und hat sich freiwillig impfen lassen.

Nach Auskunft der Weltgesundheitsorganisation werden derzeit bereits 34 klinische Studien durchgeführt und Stoffe an Menschen getestet. Das erste Unternehmen, das dafür in Deutschland eine Genehmigung bekommen hat, ist die Mainzer Firma BioNTech. 61-Jähriger Mannheimer ist einer von weltweit 30.000 Freiwilligen Die beiden Standorte, an denen in Deutschland getestet wird, sind Berlin und Mannheim. Begonnen wurde mit den Tests im April. Seit Anfang September ist die Studie in die nächste Phase eingetreten und ausgeweitet worden. Hermann Rütermann hat sich freiwillig gemeldet. Voraussetzung war, dass er sich gesund und fit fühlt und offenbar noch nicht mit Covid19 infiziert war. Weltweit nehmen 30.000 Freiwillige an den Tests teil.