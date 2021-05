per Mail teilen

Die Stadt Mannheim will nach der Aktion in Hochstätt weitere Menschen vor Ort impfen - ab Montag im Stadtteil Neckarstadt-West. Jetzt aber heißt es, man sei schon fast ausgebucht.

Zehn Tage soll die Impfaktion im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West dauern, so die Stadt. Die mobile Aktion findet im Bürgerhaus in Abstimmung mit dem Quartiermanagement statt.

Am Sonntag aber teilte die Stadt mit, dass es nur noch wenige freie Termine am Montag und Dienstag gebe. Die meisten Termine seien bereits an "besonders vulnerable Gruppen" vergeben worden. Deshalb sei es möglich, dass es zunächst zu langen Wartezeiten oder auch gar keiner Impfung kommen könne.

Besonderen Fokus auf benachteiligte Gruppen

Vorrang sollen diejenigen haben, die sonst nur schwer an Impfungen kommen. Man konzentriere sich auf besonders benachteiligte Gruppen, so die Stadt Mannheim. Denn laut dem Sozialministerium erreiche die derzeitige Impfkampagne manche Teile der Bevölkerung bislang noch nicht ausreichend. Mannheims Aktion könnte eine mögliche Option sein, das zu ändern.

"Ich bin optimistisch, dass wir so viele Menschen erreichen, die sonst erst viel später erreicht worden wären." Peter Kurz (SPD), Mannheimer Oberbürgermeister

Stadt Mannheim will dort impfen, wo Bedarf ist

Laut Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) sei das Infektionsgeschehen in Stadtteilen mit besonderen sozialen Herausforderungen überdurchschnittlich. Die Stadt Mannheim will deshalb genau dort Impfungen anbieten, wo ein besonderer Bedarf ist.

"Wir arbeiten intensiv an Konzepten für weitere Stadtteile, brauchen dafür aber weitere Kapazitäten und Unterstützung des Landes." Peter Kurz (SPD), Mannheimer Oberbürgermeister

Bei Zweitimpfung auch erste nochmal möglich

Geimpft werde mit Moderna - so wie auch schon in Hochstätt. Die Impfungen werden von Montag bis Sonntag von mobilen, fachlich geschulten Teams durchgeführt. Nach sechs Wochen folgt dann die zweite Impfung. In Mannheim-Hochstätt wolle man bei der Impfaktion für die zweite Spritze auch nochmal Erstimpfungen anbieten, sagt die Stadt.

Impfaktion in Mannheim-Hochstätt kam gut an

Die einwöchige Impfaktion in Mannheim-Hochstätt lief Ende vergangener Woche aus. Sie kam nicht nur bei den Bewohnerinnen und Bewohnern gut an. Auch Landessozialminister Manfred Lucha (Grüne) begrüßte die Initiative. Laut ihm soll es noch mehr solcher Modellprojekte geben.