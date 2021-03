Dieses Wahljahr ist auch ein Briefwahljahr - viele Wähler haben ihr Kreuzchen schon gemacht. Damit alle anderen am Sonntag in Weinheim sicher wählen können, gibt es ein Hygienekonzept.

Markus Böhm ist der Wahlleiter in Weinheim. Er sitzt seit Tagen am Computer und schult die Wahlhelfer. Sie müssen das Konzept kennen, befolgen und andere einweisen.

Hygienekonzept zu Landtagswahl: Abstand, Masken, Lüften

Inzwischen hat man ein bisschen Übung mit den Corona-Hygienemaßnahmen. Auch bei der Wahl in Weinheim sind es die bewährten Mittel: Desinfektionsspender am Eingang, Spukschutz, Maskenpflicht. Wer keine Maske dabei hat, bekommt eine vor der Tür. Außerdem: Einbahnstraßenregelung und Mindestabstand. Außerdem soll regelmäßig gelüftet werden.

"Alle Wahllokale wurden daraufhin überprüft, dass sie ausreichend Platz zur Einhaltung der Mindestabstände von 1,5 Metern bieten." Markus Böhm, Wahlleiter Weinheim

Größe Räume als Wahllokal

Bis Sonntag soll etwa die Hälfte der wahlberechtigten Weinheimer bereits per Brief abgestimmt haben. Das entzerrt die Situation in und vor den Wahllokalen. Außerdem sind die Räume, die in diesem Jahr für die Landtagswahl genutzt werden, größer als sonst. Wahlhelfer Thomas Fischer sieht der Wahl deswegen entspannt entgegen.