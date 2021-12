Corona-Hotline wieder täglich erreichbar

Die sogenannte Corona-Hotline des Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für den Stadtkreis Heidelberg zuständig ist, ist wieder täglich erreichbar. Das gab der Kreis bekannt. Unter der Nummer 06221/522-188 werktags von 7.30 bis 16 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 10 bis 14 Uhr. In den knapp zwei Jahren, in denen die Corona-Hotline besteht, sind nach Angaben des Kreises mehr als 170.000 Anrufe entgegengenommen worden. In der Hotline erhalten Bürgerinnen und Bürger Informationen zu Fragen rund um das Coronavirus. Außerdem können auch Menschen, die im kreiseigenen Testzentrum in Reilingen mittels PCR-Test getestet werden wollen, die Corona-Hotline anrufen.