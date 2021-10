Gastronomie: Mutmaßlich wegen Corona "in die Armut gerutscht"

Welche wirtschaftlichen Folgen hatte Corona für die Gastronomie in Mannheim? - Eines der Themen im neuen Sozialatlas der Stadt. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) nimmt Stellung.

Elwis Capece, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Mannheim-Heidelberg, im Gespräch mit SWR Aktuell unter anderem über die Folgen von Corona für die Gastronomie.

SWR Aktuell: Kann man sagen, dass die Gastronomie-Branche eine der am schlimmsten betroffenen Branchen in der Corona-Pandemie ist?

Elwis Capece: Ja, kann man schon sagen. In der Gastronomie gehen wir davon aus, dass sich zwischen 20 und 30 Prozent der Beschäftigten mit Arbeitsverträgen beruflich neu orientieren. Das ist schon eine sehr hohe Quote, wogegen wir ja in der Lebensmittelindustrie eigentlich keine so starken Ausschläge haben. Da gibt es welche, die ganz gut verdient haben und welche, die schlecht verdient haben. Aber in der Gastronomie ist es ziemlich eindeutig.

SWR Aktuell: Sie haben gesagt, dass rund ein Viertel der Gastro-Beschäftigten inzwischen andere Jobs hat. Was ist mit den restlichen drei Vierteln? Haben die heftige finanzielle Einbußen?

Elwis Capece: Naja, die Beschäftigten in der Gastronomie haben natürlich schon immer das Problem, dass sie, was das Einkommen betrifft, eher an der unteren Grenze angesetzt sind und eben nicht im Facharbeiterinnen- oder Facharbeiter-Bereich, wie jetzt in der Lebensmittelindustrie. In der Lebensmittelindustrie gibt es keine so wirklich großen Unterschiede zur Metall- und Elektroindustrie oder der Chemie. Aber in der Gastronomie ist das sehr heftig, weil da die Einkommen von den meisten natürlich doch eher im Bereich von unter 2.000 Euro liegen - bei Vollzeit. Und natürlich herrscht eine hohe Quote an Teilzeit-Beschäftigung in der Branche.

"Möglicherweise unter 1.000-Euro-Netto-Grenze"

SWR Aktuell: Es gab doch aber die Kurzarbeiter-Regelung und es gab die sogenannte November-Hilfe – hat das alles nichts gebracht?

Elwis Capece: Wir hatten ja in der ersten Phase der Kurzarbeit keine Aufzahlungen, die tariflich verankert sind. Das heißt, da sind viele Beschäftigte mit 60 oder vielleicht auch 67 Prozent raus. Erst später hat dann die Aufstockung gegriffen, nachdem der Gesetzgeber gesagt hat: "Wir gehen dann nach oben." Dann ist es natürlich so, dass 60 oder dann vielleicht auch 80 Prozent von 1.800 oder 1.900 Euro Brutto Netto auch entsprechend weniger ist. Da sind wir dann ganz schnell bei Einkommen, die möglicherweise sogar unter der 1.000-Euro-Netto-Grenze liegen. Deswegen war das für die Beschäftigten natürlich ein großes Problem.

Gewerkschaft NGG: Mutmaßlich viele in Armut gerutscht

SWR Aktuell: Sind viele aus der Gastrobranche in die Armut gerutscht?

Elwis Capece: Das kann man sagen, wenn sie tatsächlich das Pech hatten, dass sie bei Kurzarbeit Null hängengeblieben sind in ihren Betrieben. Dann kann man das durchaus vermuten, dass da viele in die Armut gerutscht sind, ja.

SWR Aktuell: Glauben Sie, dass die, die sich jetzt umorientiert haben, irgendwann wieder zurück kommen? Oder ist der Job in der Gastronomie dafür auch viel zu schlecht bezahlt?

Elwis Capece: Die Gastronomen selbst geben ja eigentlich zu, dass sie wissen, dass man bei der Frage des Entgelts etwas tun muss. Das wird sicherlich mal der erste Schritt sein, zu sagen: "Wir gehen jetzt endlich mal die Frage mit den deutlich niedrigen Entgelten an und setzen da einen höheren Betrag in die Lohntüte." Es laufen ja demnächst Verhandlungen hier auch in Baden-Württemberg. Unsere Forderung ist schon, dass man dort sagt: "Unter zwölf Euro darf es eigentlich keine Einkommen mehr geben." Die Leute hängen ja an ihrem Beruf. Da geht es natürlich auch um Kundenkontakt, Gespräche und Dienstleistungen, die man auch gerne bringt. Da geht man dann eigentlich auch mit einem sehr positiven Gefühl abends nach Hause, wenn das alles rund läuft.