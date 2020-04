So wie Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auch die Zahl der von der Krankheit genesenen Menschen. Sind die danach eigentlich wirklich kerngesund? Manchmal nicht, sagt ein Lungen-Spezialist aus Heidelberg.

Der Chefarzt in der Thoraxklinik des Uniklinikums Heidelberg Felix Herth sagte dem SWR, man müsse damit rechnen, dass "wir Folge-Erkrankungen an der Lunge bei einem bestimmten Teil der Covid-19-Patienten sehen werden."

Künstliche Beatmung kann Lungenfunktion beeinträchtigen

Man müsse jedoch differenzieren: Die Lunge könne zum Beispiel auch geschädigt werden, wenn der Patient lange Zeit auf der Intensivstation beatmet werde. Das habe dann nur indirekt etwas mit Corona zu tun, denn das Virus sei dann ja nur der Auslöser für die Beatmung gewesen.

Die Thoraxklinik in Heidelberg Uniklinik Heidelberg

Lunge braucht nach Corona bis zu acht Wochen Erholungszeit

Auch bei einem milden Krankheitsverlauf sei klar: Die Lunge braucht laut Felix Herth sechs bis acht Wochen, um sich von der Entzündung zu erholen. Deswegen seien Nachuntersuchungen bei Corona-Patienten in Deutschland jetzt sinnvoll. "In dieses Zeitfenster kommen wir jetzt", so Herth. Denn vor etwa acht Wochen erreichte die Corona-Pandemie Deutschland in stärkerem Ausmaß.

Dauer 0:45 min "Wir rechnen mit Folgeerkrankungen durch Covid-19" Der Chef der Thoraxklinik Felix Herth spricht über das Risiko von Lungenschäden bei Corona-Patienten und rät: Sie sollen sich untersuchen lassen.

Berichte aus China über Lungenfunktionsverlust

Bisher bekannt sind Herth zufolge Daten aus China, die besagen, "dass es zu einem Verlust der Lungenfunktion um bis zu 30 Prozent kommen kann." Dazu gebe es Berichte der Uniklinik Innsbruck, nach denen vier von sechs an Covid-19-erkrankte Taucher "Auffälligkeiten der Lungenfunktion aufwiesen".

Lungenspezialist: "Möglich, dass sich Lunge wieder erholt"

Allerdings, erklärte der Heidelberger Lungenspezialist dem SWR, gebe es dann "Möglichkeiten, dass sich die Lunge weiter regeneriert und sich weiter erholt." Wenn die Lunge beeinträchtigt sei - acht Wochen nach der Erkrankung - dann könne der Arzt mit Medikamenten eingreifen, dann seien die Schäden zu beheben.

Asthmatische Reaktion bei vielen Covid-19-Patienten

Typisch an der Covid-19-Erkrankung sei oft eine asthmatische Reaktion der Patienten. Die Bronchien seien dann zu eng und bei körperlicher Belastung komme nicht genug Luft zu den Lungenbläschen.

Ex-Corona-Patienten sollten zur Nachuntersuchung

Corona-Patienten aus der Region, die die Krankheit überwunden haben, sollten sich jetzt bei einem Lungenfacharzt für eine Nachuntersuchung anmelden. Für diese Patienten gebe es dort jetzt schneller Termine. Dort werde dann unter anderem eine Lungenfunktionsmessung durchgeführt.

Spezialisten-Netzwerk "Lungennetz Rhein-Neckar"

In der Region gibt es seit einiger Zeit das "Lungennetz Rhein-Neckar" – ein Zusammenschluss aus Lungenfachärzten in der Region und der Thoraxklinik des Heidelberger Universitätsklinikums. In Coronazeiten habe dieser Zusammenschluss noch einmal an Bedeutung gewonnen, so Herth. Patienten profitierten davon ebenso wie die Forscher in dem Netzwerk.

"Wir entwickeln Medikamente, wir entwickeln Therapien, die können der Region natürlich sehr früh über dieses Netzwerk zur Verfügung gestellt werden." Felix Herth, Lungenspezialist und Chefarzt in der Thoraxklinik Heidelberg

Das "Lungennetz Rhein-Neckar" kann laut Felix Herth deswegen auch für Deutschland und die Welt wichtige Informationen und Antworten liefern auf die Fragen: Wie häufig kommt es zu einer Einschränkung der Lungenfunktion bei Covid-19-Patienten? Und wie gut schlagen Therapien an? Bisher gibt es laut Herth kein vergleichbares Netzwerk in Deutschland in dieser Größe.