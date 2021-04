per Mail teilen

Nach dem Osterwochenende bereitet sich das Uniklinikum Mannheim mit einer zweiten Intensivstation auf mehr Corona-Patienten vor.

Das Mannheimer Uniklinikum hat dafür eine Intensivstation für Corona-Patienten umgewidmet. Deswegen müssen bestimmte Operationen verschoben werden, informiert das Klinikum.

Simone Britsch zu Verschiebung von OPs

Patienten deutlich jünger als bisher

Die Patienten, die am Klinikum wegen Corona intensiv betreut werden müssen, seien zurzeit viel jünger als sonst: Rund die Hälfte sei unter 40 Jahren alt, die andere Hälfte zwischen 40 und 70. Simone Britsch, die Leiterin der konservativen Intensivmedizin an der Uniklinik Mannheim, sagte, dass mehr Patienten einen Intensiv-Aufenthalt nötig haben. Die Zahlen seien bis Dienstagmorgen so stark gestiegen, dass die zweite Intensivstation eröffnet werden musste. Die Klinik geht davon aus, dass sich über Ostern viele Menschen angesteckt haben.

Simone Britsch: Zweite Corona-Intensivstation

Engmaschige Kontrollen in der Region

Über die Osterfeiertage hat die Polizei in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis verstärkt kontrolliert und dabei über 1.300 Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt. Besonders viele Menschen hatten sich am Heidelberger Schloss oder auf den Neckarwiesen getroffen. Die Bürger wurden ermahnt und gegebenenfalls verwarnt.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Sonderfall Stuttgart

In Stuttgart gab es dagegen am Karsamstag eine große Demonstration mit Teilnehmern aus ganz Deutschland, bei der die Corona-Regeln überwiegend nicht eingehalten wurden.